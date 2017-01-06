Укроборонсервис: враг не пролетит!

Следует отметить, что он значительно расширит возможности ПВО. Ведь его зенитные управляемые ракеты способны уничтожать самолеты и вертолеты всех типов, беспилотные летательные аппараты и крылатые ракеты на средних и малых дальностях. При том, что сбивать цели комплекс может в любое время суток даже в сложных метеоусловиях и при активной информационном, огневом и маневренном противодействии противника. В составе ЗРК «Днепр» входит пункт боевого управления, многофункциональные РЛС (с АФАР), пусковые установки.
Пункт боевого управления имеет два отсека - аппаратный и агрегатный. В первом размещаются автоматизированные рабочие места боевого расчета, средства обработки и документирования информации, средства связи. В агрегатном - два дизельных агрегата электропитания (основной и резервный).
Тактико-технические характеристики ЗРК «Днепр»:
Число каналов по цели - 6;
Число каналов по ракете - 12;
Максимальная дальность обнаружения цели типа тактический истребитель, км:
на высоте 7 км - не менее 150;
на высоте 0,15 км - не менее 50;
на высоте 0,02 км - не менее 28;
Максимальная скорость поражаемой цели:
навстречу, м с - до 1000;
вдогон, м/с - до 600;
Дальность устойчивого сопровождения по тактическому истребителю, км - 120;
Зона поражения:
Минимальная высота поражения цели, км - 0,015;
Максимальная высота поражения цели, км - 25;
Дальность до ближней границы зоны поражения, км - 7;
Максимальная дальность до дальней границы зоны поражения, км - 60;
Максимальный курсовой параметр цели, км - 24;
Ручной захвата одной цели на автоматическое сопровождение, с. - 2,5 - 3;
Количество одновременно подключаемых пусковых установок, шт. - 6;
Время готовности (включение) комплекса к боевой работе, мин. - не более 4 мин.
Следует отметить, что многофункциональная радиолокационная станция разработана по технологии активных фазированных антенных решеток. Она обеспечивает дальность обнаружения цели с эффективной площадью рассеивания 1 кв. м составляет 150 км. Оцифровка сигналов осуществляется на промежуточной частоте, а дальнейшая их обработка (фильтрация, выявление, координатные системы и т.д.) происходит на программном уровне специальными вычислителями.
Математически сопровождается сотня траекторий целей. При этом «Днепр» может одновременно выпустить по шести целям 12 управляемых ракет. Кроме того, в ЗРК «Днепр» реализована командная радиолиния управления и линия радиокоррекции координатной информации о цели.
В арсенале нового зенитного ракетного комплекса есть управляемые ракеты двух модификаций, которые управляются комбинированным способом. Первая - с командным телеуправлением на начальном и среднем участках траектории и активным самонаведением на конечном участке с помощью головки миллиметрового диапазона. Вторая модификация управляется инерционально с радиокоррекцией наведнения на начальном и среднем участках, а также предусматривает активное самонаведение на конечном участке.