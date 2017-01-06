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Укроборонсервис: враг не пролетит!

06 января 2017 | 09:00

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Укроборонсервис заявляет о завершении разработки зенитного ракетного комплекса «Днепр».


В сентябре прошлого года правительство приняло распоряжение № 921-р о создании, модернизации зенитных ракетных систем и комплексов противовоздушной обороны и о разработке новых ЗРК средней дальности и ракет к ним. Профильные предприятия отечественной «оборонки» приступили к работе. Так, на ГП «Укроборонсервис»завершают перспективную разработку для ПВО - многоканальный зенитный комплекс «Днепр». 

Следует отметить, что он значительно расширит возможности ПВО. Ведь его зенитные управляемые ракеты способны уничтожать самолеты и вертолеты всех типов, беспилотные летательные аппараты и крылатые ракеты на средних и малых дальностях. При том, что сбивать цели комплекс может в любое время суток даже в сложных метеоусловиях и при активной информационном, огневом и маневренном противодействии противника. В составе ЗРК «Днепр» входит пункт боевого управления, многофункциональные РЛС (с АФАР), пусковые установки. 

Пункт боевого управления имеет два отсека - аппаратный и агрегатный. В первом размещаются автоматизированные рабочие места боевого расчета, средства обработки и документирования информации, средства связи. В агрегатном - два дизельных агрегата электропитания (основной и резервный). 

Тактико-технические характеристики ЗРК «Днепр»: 

Число каналов по цели - 6; 

Число каналов по ракете - 12; 

Максимальная дальность обнаружения цели типа тактический истребитель, км: 

на высоте 7 км - не менее 150; 

на высоте 0,15 км - не менее 50; 

на высоте 0,02 км - не менее 28; 

Максимальная скорость поражаемой цели: 

навстречу, м с - до 1000; 

вдогон, м/с - до 600; 

Дальность устойчивого сопровождения по тактическому истребителю, км - 120; 

Зона поражения: 

Минимальная высота поражения цели, км - 0,015; 

Максимальная высота поражения цели, км - 25; 

Дальность до ближней границы зоны поражения, км - 7; 

Максимальная дальность до дальней границы зоны поражения, км - 60; 

Максимальный курсовой параметр цели, км - 24; 

Ручной захвата одной цели на автоматическое сопровождение, с. - 2,5 - 3;

Количество одновременно подключаемых пусковых установок, шт. - 6; 

Время готовности (включение) комплекса к боевой работе, мин. - не более 4 мин. 

Следует отметить, что многофункциональная радиолокационная станция разработана по технологии активных фазированных антенных решеток. Она обеспечивает дальность обнаружения цели с эффективной площадью рассеивания 1 кв. м составляет 150 км. Оцифровка сигналов осуществляется на промежуточной частоте, а дальнейшая их обработка (фильтрация, выявление, координатные системы и т.д.) происходит на программном уровне специальными вычислителями. 

Математически сопровождается сотня траекторий целей. При этом «Днепр» может одновременно выпустить по шести целям 12 управляемых ракет. Кроме того, в ЗРК «Днепр» реализована командная радиолиния управления и линия радиокоррекции координатной информации о цели. 

В арсенале нового зенитного ракетного комплекса есть управляемые ракеты двух модификаций, которые управляются комбинированным способом. Первая - с командным телеуправлением на начальном и среднем участках траектории и активным самонаведением на конечном участке с помощью головки миллиметрового диапазона. Вторая модификация управляется инерционально с радиокоррекцией наведнения на начальном и среднем участках, а также предусматривает активное самонаведение на конечном участке. 



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