Поліція затримала працівника екоінспекції

Прем'єр-міністр України Юрій Єхануров минає стрій почесної варти під час вітальної церемонії в Братиславі у четвер, 24 листопада 2005 р. Ехануров прибув до Словаччини, щоб взяти участь в саміті глав урядів країн Центрально-Європейської ініціативи (ЦЕІ), який проходить в словацькому місті Пієштяни. На саміт прибули 11 прем'єр-міністрів з 17 країн - учасниць ЦЕІ. Фото УНІАН

Співробітники Департаменту захисту економіки Національної поліції України у 2017 році розпочали роботу з протидії корупції – із затримання посадовців-хабарників у Львові та Дніпрі. Тільки протягом останньої доби «на гарячому» під час отримання неправомірної винагороди поліція затримала чотирьох посадовців. Загальна сума неправомірної вигоди, яку вони вимагали та отримали, становить близько 170 тисяч гривень.