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Поліція затримала працівника екоінспекції

04 января 2017 | 13:37

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За минулу добу – це вже четвертий посадовець, який погорів на хабарі.


Співробітники  Департаменту  захисту  економіки  Національної  поліції
України  у  2017  році  розпочали  роботу  з  протидії  корупції  – із
затримання  посадовців-хабарників  у Львові та Дніпрі. Тільки протягом
останньої   доби   «на   гарячому»  під  час  отримання  неправомірної
винагороди   поліція  затримала  чотирьох  посадовців.  Загальна  сума
неправомірної вигоди, яку вони вимагали та отримали, становить близько
170 тисяч гривень.



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