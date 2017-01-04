|
Поліція затримала працівника екоінспекції
04 января 2017 | 13:37
распечатать комментарии [0] добавить в
За минулу добу – це вже четвертий посадовець, який погорів на хабарі.
Співробітники Департаменту захисту економіки Національної поліції
также читайте
[04.01.2017]
[04.01.2017]
[04.01.2017]
[04.01.2017]
[04.01.2017]
|
Загрузка...
по теме
Кабмин утвердил порядок введения спецпошлины на автомобили из ЕС
04. 01. 2017 | 12:17
Кабинет министров утвердил порядок временного увеличения пошлины на ввоз легковых автомобилей из ЕС на 10%. Специальные меры будут приняты, если в течение года в Украину будет импортировано из ЕС больше 45 тысяч автомобилей. Таким образом, в правительстве хотят поддержать отечественных автопроизводителей.
Новый рекорд: за 49 дней водиночку на яхте вокруг света
04. 01. 2017 | 11:35
Француз Тома Ковиль установил мировой рекорд, сумев совершить одиночное кругосветное путешествие на парусном судне за 49 дней, передают в понедельник парижские СМИ.
Сбор в пенсионный фонд при покупке валюты отменили
04. 01. 2017 | 10:32
Норма и взимании 2%-го пенсионного сбора с операций при покупке наличной валюты утратила силу с 1 января 2017 года, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Национальном банке Украины.
В кризисной Украине продажи авто выросли на 39%
04. 01. 2017 | 10:30
Продажи новых легковых автомобилей в Украине по итогам 2016 года выросли на 39% по сравнению с 2015 годом – до 64,478 тыс. ед., сообщает AUTO-Consulting. При этом в декабре продажи автомобилей выросли на 33% к аналогичному месяцу 2015 года, что стало новым рекордом продаж за последние три года.
В Украине запустят нефтепровод, простоявший пять лет
04. 01. 2017 | 10:25
ПАО "Укртранснафта" договорилась с ПАО "Укртатнафта" (Кременчугский НПЗ) о перевалке нефти марки Urals, выкачиваемой с нефтепровода "Одесса-Кременчуг", на железнодорожный транспорт для последующей транспортировки и закачки во вторую нитку нефтепровода "Дружба", сообщил агентству "Интерфакс-Украина" первый заместитель гендиректора "Укртранснафты" Андрей Пасишник.
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»