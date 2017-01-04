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Кабмин утвердил порядок введения спецпошлины на автомобили из ЕС

04 января 2017 | 12:17

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Кабинет министров утвердил порядок временного увеличения пошлины на ввоз легковых автомобилей из ЕС на 10%. Специальные меры будут приняты, если в течение года в Украину будет импортировано из ЕС больше 45 тысяч автомобилей. Таким образом, в правительстве хотят поддержать отечественных автопроизводителей.


Речь идет о порядке применения специальных мер относительно импорта в Украину легковых автомобилей (код УКТВЭД 8703) происхождением из Европейского Союза в соответствии с положениями статьи 44 Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Специальные меры хотят ввести для поддержки отечественной отрасли легкового автомобилестроения в результате постепенного снижения ставок ввозной пошлины на легковые автомобили происхождением из ЕС (на большинство видов в течение 10 лет с 10% до 0%). В частности, это может происходить путем временного повышения ставок ввозной пошлины (не более чем до уровня 10%, но не выше ставки ввозной пошлины (льготной), действовавшей в 2015 году) на легковые автомобили происхождением из ЕС. Специальные меры могут быть применены исключительно при наличии всех условий: - если совокупный объем импорта в Украину легковых автомобилей происхождением из ЕС в течение года достигает 45 тыс. единиц, а его удельный вес в потреблении на внутреннем рынке составляет более 20 % (20 % на второй год действия Соглашения об ассоциации с постепенным увеличением до 25 %); - если совокупный объем импорта легковых автомобилей происхождением из ЕС в Украину в течение последнего 12-месячного периода, превысит предельный объем всех первичных регистраций легковых автомобилей в Украине за тот же период; 

- при этом причиняется значительный ущерб национальной промышленности, производящей подобный товар. 

Объем импорта в Украину автомобилей, происхождением из стран ЕС составил в 2015 году - 38,9 тыс. штук, а за 9 месяцев 2016 года - 30,6 тыс. штук.

Таким образом, если к сентябрю 2017 года, например, количество импортируемых в Украину легковых автомобилей достигнет 45 тыс. единиц и при этом будут соблюдены другие требования, после консультаций со стороной ЕС Украина будет иметь возможность поднять ставку ввозной пошлины до 10% исключительно на период до конца 2017 года.

При этом, поскольку в соответствии с графиком Украины ставка ввозной пошлины на легковые автомобили (новые, с объемом двигателя более 1500 см3, но не более 2200 см3) происхождением из ЕС в 2017 году составит 8,2%, специальная пошлина не может превышать 1,8% соответственно.

Специальные меры могут применяться в течение периода от 2 до 15 лет действия Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.


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