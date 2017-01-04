Новый рекорд: за 49 дней водиночку на яхте вокруг света

04 января 2017 | 11:35

Француз Тома Ковиль установил мировой рекорд, сумев совершить одиночное кругосветное путешествие на парусном судне за 49 дней, передают в понедельник парижские СМИ.

Согласно данным, опубликованным на сайте мореплавателя, новый рекорд составляет 49 дней, три часа, семь минут и 38 секунд. Плавание завершилось в воскресенье. Ночь Ковиль провел на борту своего судна, а в понедельник вернулся в город Брест (Франция).

Такого результата француз добился на тримаране "Содебо". В ходе путешествия он беспрерывно находился в море, не заходя в порты.

Речь идет о пятой попытке Ковиля побить мировой рекорд для кругосветного плавания, отмечают СМИ.

"Я очень рад, что мне удалось добиться того, чтобы мечта стала реальностью. С первой попытки реализовать столь большие мечты невозможно", - сказал он.

До сих пор рекордсменом считался его соотечественник Франсис Жуайон, который в 2008 году справился со своей задачей за примерно 57 дней. Тогда он побил мировой рекорд британки Хеллен Макартур (71 день).

Жуайон уже поздравил с успехом Ковиля.