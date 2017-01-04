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Прокуратура арештувала два гуртожитки в Києві

04 января 2017 | 09:02

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Прокуратура Києва через суд вимагає повернути з незаконного володіння два гуртожитки Національного авіаційного університету.


Про це повідомляє сайт відомства.

Мова йде про будівлі по вулиці Вітряні гори в Подільському районі. 

Вказані приміщення площею 964,9 м² та 1076,96 м², що перебували у сфері управління Міносвіти та закріплені на праві господарського відання за НАУ, у 2015 році незаконно вивели з державного володіння та перепродали приватній особі. 

У зв’язку з цим прокуратура заявила позов до Подільського райсуду з вимогою повернути сказане майно територіальній громаді столиці.

За цим фактом правоохоронці розслідують кримінальне провадження за ч. 4 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) та ч. 4 ст. 190 (шахрайство) КК України.

На гуртожитки наклали арешт.



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