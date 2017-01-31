Будущее денег

Я хочу рассказать вам о будущем денег. Начнём с истории, которая произошла в начале ХХ века у народности яп, живущей в Микронезии. Я хочу рассказать вам о япцах, потому что их денежная система очень интересна. Они используют известняковые диски, которые называются камнями Раи. Япцы не передвигают их с места на место и не обменивают их так, как мы поступаем с нашими монетами, потому что камни Раи могут достигать внушительных размеров. Самый большой весит примерно четыре тонны и в диаметре достигает четырёх метров. Поэтому япцы просто следят за тем, кто владеет той или иной частью камня.

Это история о мореходах, которые перевозили камень через океан, встряли в некие неприятности и уронили камень за борт. Моряки вернулись обратно на главный остров и рассказали всем, что произошло. Было решено, что мореходы по-прежнему владеют камнем и — почему бы и нет? — он остаётся в денежной системе. Даже если он лежит на дне океана, он всё равно часть экономики острова Яп.

Вы можете подумать, что это всего лишь случай с малой народностью, имевший место сто лет назад. Однако такие вещи происходят и в Новом свете, а япцы всё ещё используют образ этих камней.

В 1932 году Банк Франции попросил США поменять их вклады с долларов на золото. Но было слишком проблемно посылать всё обмененное золото в Европу. Вместо этого кто-то отправился туда, где хранилось это золото, и просто отметил его как отныне принадлежащее Франции. И все согласились, что Франция владеет этим золотом. То же самое, что и с камнями Раи.

Этими двумя примерами я хочу показать, что нет ничего действительно ценного в долларе, камне или монете. Есть лишь одна причина, по которой они имеют какую-то ценность: мы решили, что так должно быть. Мы наделили их стоимостью. Деньги — это лишь средство обмена и сделок,которые происходят между нами. Деньги не существуют вне человеческого сознания. Мы договорились об их стоимости. Общая фантазия и очень мощное понятие.

За последние двадцать лет мы начали использовать электронные деньги. Я получаю зарплату на карту, я оплачиваю жильё через банк, я плачу мои налоги онлайн. Каждый месяц небольшая сумма денег вычитается из моей запрлаты и откладывается на мой пенсионный счёт. Все эти действия — на самом деле только смена рядов нулей и единиц на компьютерах. Здесь нет ничего материального вроде камня или монеты. Электронные деньги позволяют нам совершать переводы по всему миру в считанные секунды.

Система работает благодаря огромным организациям, потому что они прописывают у себя на компьютере каждые ноль или единицу, сменяющие друг друга. Но когда случается сбой, часто на них ложится вина или как минимум ответственность за устранение неполадок. Но во многих случаях они бездействуют. В системе много разногласий. Как долго американские производители карт внедряли чип и пин-код? Половина моих кредитных карт до сих пор не работает в Европе.Это напрягает. Переводить деньги за границу и в другую валюту очень дорого. Это раздражает.Предприниматель в Индии может открыть онлайн-бизнес за пару минут, но имеет трудности с получением кредита или переводов. Разногласие. Доступность электронных денег и наше право самостоятельно ими распоряжаться ограничиваются этими контролирующими организациями. В системе достаточно преград, которые тормозят процессы.

Всё потому что электронные деньги, на самом деле не мои, они находятся в базе данных моего банка, производителя кредитной карты или инвестиционной фирмы. Все эти компании имеют право сказать «нет». Например, я торгую через PayPal, и PayPal случайно отмечает меня как мошенника. Вот и всё! Мой аккаунт заблокирован, и я не могу получать переводы.

Эти организации препятствуют прогрессу. Вы загружаете фотографии в Facebook, Google Photos,Instagram? Мои фотографии есть везде. Они и в моём телефоне, и в ноутбуке, и в старом телефоне, и в Dropbox. Они на всех этих сайтах и сервисах. Многие из этих служб не работают друг с другом, не взаимодействуют. В результате мои фотоальбомы не упорядочены.

То же самое происходит, когда организации контролируют оборот денег. Многие сервисы не взаимодействуют, а в итоге мы не можем пользоваться деньгами. Это также повышает цену на денежные переводы. Мы до сих пор находимся среди двух типов денег. В прошлом мы имели дело только с наличными деньгами, и денеги перемещались со скоростью людей. В цифровом мире деньги могут дойти дальше и быть быстрее, но только с позволения контролирующих организаций. Деньги могут перемещаться лишь со скоростью работы банков.

Мы находимся на пороге эры нового типа денег. Будущее денег предрешено. Когда мы соединим программное обеспечение и валюту, деньги станут чем-то большим, чем статическим показателем стоимости, и нам не нужны будут организации для обеспечения безопасности. В мире с программным управлением мы выведем людей и организации из этой цепочки. Когда это произойдёт, мы почувствуем, что больше не причастны к транзакциям. Программа сама будет осуществлять переводы, деньги будут защищены и придут в целостности.

Криптовалюты — это первая ступень этой эволюции. Криптовалюты — электронные деньги, по поводу которых не нужно спрашивать разрешения у правительства или банка. Эти деньги придуманы, чтобы быть средством оплаты без посредников. Биткойн — это самая распространённая криптовалюта, хотя есть сотни аналогичных. Ethereum, Litecoin, Stellar, Dogecoin — и это лишь некоторые среди самых популярных. Эти криптовалюты — самые настоящие деньги. Суши-бар на моей улице принимает биткойны. Я могу покупать сашими через приложение в телефоне. Также возможны и более крупные переводы. В марте была осуществлена транзакция размером в 100 000 биткойнов. Это примерно равно 40 миллионам долларов США.

Криптовалюты опираются на раздел математики, именуемый криптографией. Криптография — это наука о защите обмена информацией, она включает в себя два важных аспекта: маскировку информации с целью спрятать её на самом видном месте и проверку подлинности каждой части источника информации. Криптография лежит в основе многих систем вокруг нас. Она набрала такую силу, что недавно правительство США приравняло её к оружию.

Во времена Второй мировой войны взлом таких криптосистем, как «Энигма», стал решающим фактором для расшифровки радиопередач врага и перелома хода войны. Сейчас каждый пользователь современного веб-браузера работает через криптосистему высокой сложности. Мы пользуемся ей, чтобы защитить персональную информацию в интернете. Это делает безопасными такие действия, как ввод паролей и предоставление финансовых сведений на сайтах. Получается, то что даёт нам банк, а именно безопасные денежные переводы, мы можем получить с помощью хорошего криптографического приложения. Это значит, что нам больше не нужно зависеть от банков, чтобы защитить свои переводы. Мы можем сделать это сами.

«Биткойн» опирается на ту же концепцию, что использовали и япцы, — общую осведомлённость о переводах и платежах. В «Биткойне» я трачу биткойны, переводя их кому-то, и получаю их, когда кто-то переводит биткойны мне.

Представьте, что у нас есть волшебная бумага. Всё происходит так: если я дам листок вам и вы пишете что-то на нём, то это волшебным образом оказывается и на моём листе. Представьте, что мы выдали эту бумагу каждому, и каждый записывает на ней переводы, которые совершает в системе «Биткойн». Все эти записи отображаются на листах всех остальных людей. Я могу посмотреть на свой лист и открыть список всех транзакций, что происходят во всей системе «Биткойн». Информация записывается в блоки, которые содержат списки всех транзакций в «Биткойн». Конечно, это не записывается на бумаге. Это делается с помощью компьютерного кода, работающего на тысячах сетевых компьютеров по всему миру. Все эти компьютеры сообща подтверждают, кто владеет каждым биткойном. Блоки «Биткойн» — это память всей системы.

Но откуда биткойны вообще берутся? Существует программа, которая создаёт новые биткойны в соответствии с планом. И чтобы получить биткойны, я должна решить головоломку, случайную криптозадачу. Представьте, что у нас есть 15 игральных костей, которые мы бросаем снова и снова. Каждый раз, когда на всех костях выпадает шесть, мы говорим, что победили. Примерно так компьютеры работают с этими задачами. Они снова и снова пытаются получить нужный номер. И когда это получается, мы говорим, что задача решена.

Компьютер, который решил эту задачу, публикует решение для всей остальной сети и получает награду: новые биткойны. В процессе решения задачи компьютеры помогают защитить биткойн-блоки и добавляют их в списки транзакций.

По всему миру есть люди, которые используют эту программу, мы называем их биткойн-майнерами. Каждый может стать биткойн-майнером. Вы можете загрузить эту программу прямо сейчас, запустить её на своём компьютере и попытаться получить биткойны. Я не могу сказать, что советую это, потому что сейчас задача очень сложна, а сеть настолько сильна, что если я попытаюсь майнить [добывать] биткойны на своём ноутбуке, то я не увижу результата в течение двух миллионов лет. Майнеры, профессиональные майнеры, используют специальные комплектующие, которые предназначены для быстрого решения задачи. Сейчас сеть «Биткойн» целиком состоит из специальных компьютеров. По расчётам, их суммарное энергопотреблениеаналогично энергопотреблению небольшой страны. Криптовалюты первой волны немного медлительны, немного нескладны. Однако следующее поколение обещает быть намного лучше и быстрее.

Криптовалюты — это первый шаг в мир глобальных программируемых денег. В мире программируемых денег я могу заплатить кому-либо защищённым образом, без обязанности давать или запрашивать разрешение или волноваться о зависших при переводе деньгах. Я смогу тратить деньги по всему миру. Это потрясающе. Это идея введения новых финансовых инструментов без необходимости разрешений сверху. Интернет спровоцировал стремительный рост новаторских разработок, потому что он был построен на основе общедоступности и открытости. Как интернет изменил способ нашего общения, так и программируемые деньги изменят способы оплаты, назначив и определив стоимость.

Какой мир создадут программируемые деньги? Представьте мир, где я могу предоставить свою медицинскую карту фармацевтической компании. Они запустят развёрнутый анализ моих данныхи защитят меня криптографическим ключом, что подтвердит, что они используют данные только так, как мы условились. И они заплатят мне за то, что найдут. Вместо подписки на потоковые телеканалы и оплаты счетов за кабельное, что, если мой телевизор проанализирует мои предпочтения и предложит купить контент, который мне бы понравился и был доступен по цене?Представьте интернет без рекламы, потому что вместо того, чтобы кто-то покупал наше внимание во время просмотра рекламы, мы просто покупаем контент.

Интересно, что такие вещи, как микроплатежи, изменят принцип обеспечения безопасности в нашем мире, потому что когда мы сможем сами определять стоимость, люди станут тратить свои деньги и энергию на более конструктивные вещи. Если отправка письма будет стоить долю цента,продолжим ли мы получать спам?

Мы пока не живём в таком мире, но мы всё ближе. Сейчас мы как будто находимся в мире, где только что увидели первый автомобиль. Первая криптовалюта подобна первому автомобилю —трудно и тяжело разобраться, сложно использовать. Электронные деньги — это как лошадь и карета, работают весьма хорошо, вся экономика мира на них построена. Если бы вы стали первым в своём квартале, кто купил автомобиль с двигателем внутреннего сгорания, то ваши соседи решили бы, что вы сошли с ума: «Зачем тебе нужна эта большая, неуклюжая машина,которая постоянно ломается, пышет огнём и всё равно едет медленнее лошади?» Мы все знаем, что произошло потом.

Мы вступаем в новую эру программируемых денег. Это очень заманчиво, но и немного тревожно.Криптовалюты могут использоваться для нелегальных транзакций, вроде того как наличные используются в криминальном мире сейчас. Когда все наши переводы будут онлайн, как это будет в смысле надзора — кто сможет видеть, что мы делаем? Кто выигрывает в этом новом мире, а кто — нет? Стану ли я платить за то, за что раньше не платила? Станем ли все мы рабами процедур и служебных программ?

Все новые технологии приходят с плюсами и минусами. Интернет предоставил нам множество способов убивать время. Однако он очень сильно увеличил нашу производительность.Мобильные телефоны раздражают, потому что заставляют чувствовать себя на работе всё время.Однако они помогают мне быть на связи с друзьями и семьёй. Экономика совместного потребления сократит какие-то рабочие места. Однако она создаст новые, гибкие формы занятости. С программируемыми деньгами за счёт архитектуры сети отпадёт потребность в больших, проверенных организациях. Это толкает эволюцию денег на передовой край, где ей и место. Программируемые деньги демократизируют деньги. Поэтому мир вокруг нас будет меняться и преображаться так, как мы не можем себе представить.