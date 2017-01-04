ТЕМА

Приват стал выглядеть хуже

04 января 2017 | 09:06

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Рейтинг ПриватБанка понижен до ограниченного дефолта.


Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг украинского «ПриватБанка» до ограниченного дефолта, информирует еizvestia.com.

Основанием для такого решения стало заявление Нацбанка об участии связанных и необеспеченных кредиторов ПриватБанка в рекапитализации, путем конвертации обязательств банка в капитал.

Рейтинг ПриватБанка отражает в том числе, что государственная поддержка была недостаточной, чтобы предотвратить потери кредиторов, а потому на нее нельзя полагаться в будущем.

“Последняя точка зрения, в свою очередь, отражает нестратегический характер государственной собственности Приватбанка и ограниченную способность властей предоставлять поддержку в иностранной валюте в случае необходимости”, — говорится в заявлении Fitch.

 


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