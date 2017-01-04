Приват стал выглядеть хуже

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг украинского «ПриватБанка» до ограниченного дефолта, информирует еizvestia.com.

Основанием для такого решения стало заявление Нацбанка об участии связанных и необеспеченных кредиторов ПриватБанка в рекапитализации, путем конвертации обязательств банка в капитал.

Рейтинг ПриватБанка отражает в том числе, что государственная поддержка была недостаточной, чтобы предотвратить потери кредиторов, а потому на нее нельзя полагаться в будущем.

“Последняя точка зрения, в свою очередь, отражает нестратегический характер государственной собственности Приватбанка и ограниченную способность властей предоставлять поддержку в иностранной валюте в случае необходимости”, — говорится в заявлении Fitch.