Итоги-2016: украинская промышленность выживает, как может

Так, «Запорожтрансформатор» после десяти лет перерыва выиграл тендер в Малайзии на поставки пяти реакторов для энергетических станций. Кроме того, впервые в своей истории получил заказ на поставки трансформаторов в ЮАР.

Николаевская «НПКГ «Зоря-Машпроект», которая выпускает продукцию двойного назначения, в частности, газовые турбины для кораблей военного флота, усилила работу в Юго-Восточной Азии — Китай, Иран, Индия. По контракту с последней николаевцы оснастят четыре военных корабля. Основной акцент на рынки Азии в своем производстве сделало и Сумское НПО им. Фрунзе. Предприятие, специализирующееся на широком ассортименте насосного оборудования, газоперекачивающих и компрессорных станциях, сегодня еще не может компенсировать сокращения от потери рынка России, поэтому ждет оживления внутреннего рынка.

В то же время в Украине до сих пор отсутствует орган координации промышленной политики — министерство, госдепартамент, комитет, любой другой, но госорган. Его пытаются возродить уже лет пять, и все безрезультатно. В итоге одна отрасль не знает, что делает другая, происходят накладки и конфликты. Объявленный «Укртрансгазом» тендер на модернизацию ряда компрессорных станций на южном направлении оказался неактуален, потому что российский «Турецкий поток» сведет на нет все затраты в 4 млрд грн. Но предприятиям масштаба СНПО им. Фрунзе и «Зоря-Машпроект» нужны такие заказы, особенно сейчас.

Украина вернула в госсобственность Запорожский алюминиевый комбинат (ЗаЛК), однако не сумела обеспечить его производство. Нет возможности поставлять сырье. У бывшего владельца — корпорации «РусАл» Олега Дерипаски — не было желания это делать. После экспроприации ситуация на заводе, фактически, не изменилась. Его опять будут продавать.

Впрочем, и у работающих предприятий остается масса проблем.

Металлургия: держим рубежи

Металлургия остается главной промышленной отраслью Украины, на которую приходится больше трети валютных поступлений страны. По данным Всемирной ассоциации производителей стали (Worldsteel) за 11 месяцев 2016 года, наша страна удерживает 10-е место в мировом рейтинге производства стали. Отечественные заводы произвели 22,2 млн тонн, показав рост на 5,6% по сравнению с 2015 годом.

В то же время мы теряем зарубежные рынки железорудного сырья (ЖРС), прежде всего китайский, откуда нас вытесняют Австралия и Бразилия. В «Укрпромвнешэкспертизе» подсчитали, что за 11 месяцев экспорт украинского ЖРС упал на 5,74 млн тонн. Больше всего потери ощутили Северный и Южный ГОКи и Криворожский ЖРК. Лидером по производству и экспорту остается Полтавский ГОК.

Частично потеря китайского рынка была компенсирована ростом поставок в Сербию, Японию и Корею. Также увеличились поставки на внутренний рынок: «ArcelorMittal Кривой Рог», Алчевский и Енакиевский метзаводы увеличили потребление на 2,8 млн тонн.

Как известно, два последних завода находятся на оккупированной территории Донбасса, и предыдущие годы они в основном простаивали. В 2016-м проявился положительный тренд — практически все металлургические заводы на неподконтрольной территории возобновили производство, показали существенный рост. Например, «Донецксталь» почти в два раза нарастила выпуск чугуна и начала освоение новых видов продукции. Те же Енакиевский и Макеевский МТ освоили выпуск двух видов уголков новых размеров, которые будут идти на экспорт.

ММК им. Ильича и «Запорожсталь» в рамках импортозамещения приступили к выпуску и подготовке для потребителей абсолютно нового для себя сортамента проката из борсодержащей стали. Этот тонколистовой прокат предназначен для сельскохозяйственных машиностроителей. Ранее такой металл везли из Финляндии и Польши.

Также металлурги добились от властей защиты внутреннего рынка. В сентябре президент подписал закон о повышении пошлины на вывоз металлолома с 10 евро/тонна до 30 евро/тонна. Повышенная вывозная пошлина будет действовать год. Использование лома в производстве стали существенно сокращает ее себестоимость.

Дефицит лома ощущается в стране уже третий год, а в начале 2016-го составлял до 20%. И, например, завод «Интерпайп-Сталь», который работает исключительно на ломе, вынужденно простаивал около двух месяцев. При этом металлурги вынуждены были более чем в 4 раза нарастить импорт горячебрикетированного железа из России.

В ноябре подписан закон и об отмене 5%-ной импортной пошлины на лом черных металлов, которая позволит нарастить ввоз в Украину этого сырья. Таким образом, украинские металлурги получили серьезную поддержку со стороны государства.

Машиностроение: начнем сначала

С сентября-2016 запустились вагоностроительные заводы Украины: им надо было возобновить старые производственные связи и наладить контакты с новыми поставщиками. Заводы готовились к тендерам на поставку «Укрзализныце» до конца текущего года 650 полувагонов (хотя первоначально предполагалась поставка 1000 вагонов). По результатам тендеров Крюковский вагоностроительный завод (КВСЗ) поставит 350 полувагонов, «Днепровагонмаш» — 250, Попаснянский ВРЗ — 50 единиц.

В декабре премьер-министр Владимир Гройсман объявил о планах «Укрзализници» купить 9 000 вагонов в 2017 году. Всего в течение пяти лет «Укрзализныця» планирует профинансировать модернизацию и покупку подвижного состава более чем на 108 млрд грн. Украинские вагоностроители уже обратились с просьбой к ПАО «Укрзализныця» в следующем году объявлять тендеры в первом полугодии, иначе заводы не смогут произвести необходимое количество вагонов в срок.

Также вагоностроители считают, что в условиях тендера необходимо прописывать процент локализации производства, чтобы могли подготовиться поставщики комплектующих. Кременчугский сталелитейный завод, простаивавший с 2014 года после скандала с «Российскими железными дорогами», уже возобновил выпуск вагонного литья.

«Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины» (ГПЗКУ) в декабре начала переговоры о строительстве вагонов-зерновозов с КВСЗ и группой компаний «Азовмаш». Пока речь идет о строительстве 300-500 вагонов, но общая потребность — 3000.

В апреле владелец группы компаний DCH Александр Ярославский купил Харьковский тракторный завод, который выпускает десятки моделей тракторов и спецтехники, предназначенных для работ в сельском и коммунальном хозяйствах, строительстве.

Бизнесмен готов инвестировать 200 млн грн. По словам самого Ярославского, он видит «завод выпускающим тракторы, а в случае получения государственного заказа — военную технику, которую ХТЗ уже выпускал 20 лет назад: МТ-ЛБ — многоцелевой транспортер (тягач) легкий бронированный». На сегодня ХТЗ уже возобновил сотрудничество с многолетним партнером — Лозовским кузнечно-механическим заводом (ЛКМЗ, Лозовая, Харьковская область). До конца 2016 года ЛКМЗ планирует поставить около 2000 тракторокомплектов.

23 декабря была подписана дорожная карта по развитию сотрудничества между Украиной и Беларусью на 2017-2010 годы. Речь идет о производстве тракторов, зерно- и кормоуборочных комбайнов, вагонов, строительной и коммунальной техники. В перспективе это может быть совместное производство троллейбусов и новых моделей лифтов.

В текущем году «АвтоКрАЗ» завершил получение международного сертификата для автопроизводства, и готовит выход на новые рынки. ПАО выпускает 33 базовые модели, более 260 модификаций и комплектаций автомобильной техники «КрАЗ» для работы во всех отраслях экономики и Вооруженных силах Украины. Предприятие, которое 70% продукции поставляло в РФ, и получало оттуда столько же процентов комплектующих, полностью перешло на сотрудничество с предприятиями Украины и Европы.

Заказы от «АвтоКрАЗа» получили небольшие предприятия в Ужгороде, Бердичеве, Одессе, Львове, Житомире. Многие компоненты локализовали в Беларуси. Основной компонент — двигатели — сегодня делают Минский моторный завод, Deutz, Cummins, Daimler, Fiat, WEICHAI. При этом, как отмечают на заводе, экономичность самих машин значительно возросла. По результатам года ожидается производство 1200 машин.

Укроборонпром: заработать на войне

Отрасль, которую за три года просто возродили из небытия: разрушенные производственные мощности, отсутствие специалистов и оборудования, саботаж на высшем директорском уровне. Фактически, два предыдущих года войны Украина пыталась наладить нормальный ремонт и снятие с консервации той техники, что еще хранилась в ангарах.

2016 год стал прорывом в том смысле, что «спящие» предприятия концерна выдали на-гора свои проекты, на доработку которых у государства десятилетиями не хватало денег.

Миру был представлен новый транспортный самолет Ан-132D. Корпорация «Антонов» в течение трех лет полностью поменяла всех российских поставщиков комплектующих и навигационного оборудования на западные компании. Это увеличило заинтересованность мировых компаний в наших самолетах. Есть контракты на кооперацию с Саудовской Аравией и Китаем. Потребность в самолетах Ан-132D может составить до 300 штук к 2035 году.

Знаменитый харьковский завод бронетехники им. Малышева получил вторую жизнь. Сегодня там, помимо ремонтов и выпуска комплектующих к старым танкам Т-64, производят новые БТР-4 и его модификации, новые БМ «Дозор» и ОБТ «Оплот». Случаются накладки с техникой, но это первый серьезный заказ за последние 12-13 лет. Точных данных, сколько чего выпустили — пока нет. Но, по словам руководства завода, рост заказов увеличился в 7-8 раз.

В 2016 году предприятия «Укроборонпрома» представили беспилотный летательный аппарат «Горлица», беспилотный бронетранспортер «Фантом», принципиально новые боевые модули на БМП — «Тайпан», «Дуплет» и «Кастет». И новый миномет «Молот», новые современные системы наведения огня, управляемые ракеты, испытания которых в начале декабря вызвали панику у российских военных в Крыму.

Сегодня в структуре «Укроборонпрома» 56 предприятий уже являются прибыльными. Всего в госконцерн входит 105 предприятий. Многие открыли вакансии и объявили набор специалистов, причем как рабочих, так и узкоспециализированных направлений.

Несколько десятков частных предприятий-разработчиков и производителей продукции оборонного и двойного назначения создали неправительственное объединение «Лига оборонных предприятий». Лига намерена впервые в истории Украины создать реестр перспективных разработок вооружений и военной техники. В частном секторе ОПК Украины работают порядка 100 предприятий и компаний, которые производят более 2/3 оборонной продукции в интересах сектора безопасности и обороны.

Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) завершает разработку госпрограммы развития боеприпасного производства в Украине. Он может быть одобрен уже в начале 2017 года. С 2015-го Украина отрабатывает планы создания, в сотрудничестве с западными союзниками, нового производства боеприпасов на замену утраченным в связи с военными действиями на Донбассе Луганскому патронному заводу и Донецкому казенному заводу химических изделий.

Химия

Самая провальная отрасль Украины в 2016 году, где власть вчистую проиграла олигархам. Или хотела проиграть.

Начался год с курьеза: 10 марта Кабмин (тогда еще под руководством Яценюка) одобрил представление Арсена Авакова на награждение орденами «За заслуги» 3-й степени главы правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева, его первого заместителя Сергея Переломы и директора ДК «Газ Украины» Олега Диденко за взыскание задолженности за поставленный газ (в 2006-20011 годы) с предприятий группы Ostchem Дмитрия Фирташа.

После подписания мировых соглашений ПАО «Азот» (Черкассы) и ПАО «Ривнеазот» погасили задолженность перед НАК и его «дочкой» «Газ Украины» на общую сумму почти 3 млрд грн. Задолженность двух других предприятий группы Ostchem ЧАО «Северодонецкое объединение «Азот» (Луганская область) и ПАО «Концерн Стирол» (Горловка, Донецкая область) перед «Нафтогазом Украины» должна быть погашена равными частями на протяжении 24 месяцев после завершения боевых действий. Фирташу разрешили возобновить поставки газа на свои химпредприятия.

Фирташ изъятые 3 млрд грн не простил, потому что хорошо знает текущую конъюнктуру рынка минудобрений. Нынешняя рыночная цена на газ не окупает затрат на производство минеральных удобрений, поэтому «Ривнеазот» и «Черкассыазот» почти не работали в 2016 году, уйдя на «глубокий» ремонт. 13 октября холдинг Ostchem заявил о возобновлении работы Северодонецкого «Азота» на привозном аммиаке (из России), и начале реализации инвестиционного проекта по строительству когенерационной установки. Она, якобы, должна обеспечить заводу энергетическую независимость.

Но уже 7 декабря Федерация профсоюзов Украины заявляет о планах Северодонецкого «Азота» уволить 1700. сотрудников. А Ostchem заявляет, что доля российского импорта на украинском рынке азотных удобрений по итогам 2016 года вырастет до 51%, поэтому необходимо срочно ввести антидемпинговые пошлины.

Как раз в это время стало известно, что провалился второй открытый конкурс на продажу крупнейшего производителя минудобрений — Одесского припортового завода, цена которого была снижена в 2,5 раза — до $200 млн. Первый конкурс провалился в июле 2016 года. По мнению ряда аналитиков, которые отслеживали ситуацию, главной причиной провала стало отсутствие свободного рынка газа в Украине, и коррупционные схемы вокруг предприятия.

Аграрные ассоциации обвинили Ostchem в манипулировании фактами насчет стоимости российских минудобрений. Но МЭРТ все-таки предлагает установить пошлины на азотные удобрения из РФ в размере 18,8-31,8%, потому что страна зависима от одного поставщика. Однако необходимо принятие закона в Верховной раде.

В это время российский «Тольяттиазот», оператор аммиакопровода Тольятти — Горловка — Одесса, заявляет об остановке прокачки аммиака на ОПЗ, потому что выиграл суд о признании недействительными повышенных на $8 за тонну тарифов, действовавших в течение 2016 года, на прокачку со стороны Украины. Ему предлагают подписать новое соглашение с пониженным тарифом, и вариантами возврата переплаты. Переговоры идут.

27 декабря Ostchem Holding Ltd обратилась в Южный городской суд Одесской области с просьбой о признании и принудительном исполнении решения Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма от 25 июля о взыскании $251,235 млн с ПАО «Одесский припортовый завод» в пользу Ostchem. По текущему курсу это 6,777 млрд грн. Или в два раза больше, чем взыскали с Фирташа в начале года. Интересно, кого на этот раз будут награждать медалью «За заслуги».