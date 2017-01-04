Волынские таможенники и их небедные родственники

04 января 2017 | 10:07 , Александр Гуменюк

Как выяснилось, земельные угодья, люксовые авто и особняки высокопоставленных таможенников появились у них благодаря женам, родителям и родственникам за границей.

Феликс Кусаев — владелец запорожской фирмы, которой часто приходится оформлять свои грузы на таможне. О том, как таможенники умеют создавать проблемы, он знает очень хорошо:

«Унас на Волынской таможне задержали сначала 5 автомобилей с грузом — фероникель, ферротитан, потом еще в добавок порядка трех. Причем по поручению внутренней безопасности фискальной службы из Киева с целью перепроверки грузов. На самом деле перепроверку никакую не делали, просто на следующий день возбудило уголовное дело и наложили арест на груз», — говорит предприниматель.

В украинских реалиях задержание груза на таможне — часто это не борьба с контрабандой, а способ сделать предпринимателей более покладистыми. И красиво поблагодарить людей в синей форме.

Юлия Марушевская, которая руководила Одесской таможней, знает об этом много и рассказывает об этом:

«Это одна таких традиционных забав таможенников — остановить и досматривать грузы. У нас была ситуация, до моего прихода на Одесскую таможню, что существовали даже тарифы, сколько стоило отменить физический досмотр, такую вот остановку груза. Потому что когда груз останавливается, значит, что его хотят дсмотреть. Значит, есть какая-то неточность в документах, есть основания для того, чтобы остановить и проверить, что внутри. Проверить, нет ли каких нарушений таможенных правил.», — отмечает Марушевская.

Волынская таможня. Западная граница Украины. Сюда из Европы и в Европу идет большой поток грузов. Средняя зарплата таможенника здесь — 5000 гривен. Но обнародованные западно-украинскими таможенниками электронные декларации показывают — даже банкиры могут позавидовать таким богатствам.

Центр Волынской области — город Ковель. Отсюда мы отправимся к государственной границе между Польшей и Украиной и попробуем поговорить с руководством Волынской таможни и получить объяснения о происхождении их имущества.

Это заместитель начальника Волынской таможни — Василий Герман. У него с семьей десять земельных участков, дом и две квартиры в новостройках. Жена Германа задекларировала 113 000 долларов. А какое-то щедрое третье лицо предоставило волынскому таможеннику джип «Тойота Лендкрузер» стоимостью более миллиона гривен.

Вот как объяснил происхождение своего состояния сам г-н Герман:

«Что касается средств моей жены ... Женой была продана квартира — это средства которые ... — В 15 году? — Она скорее была продана, есть все необходимые документы ... И это как раз те средства, которые находились на счете в банке, ну, но потом, скажем так, с банковской системой этой, она забрала и эти средства задекларировала ... Что касается транспортных средств, это владеет третье лицо, в моем владении не состоит. — Но вы пользуетесь? — Это третье лицо, оно находится, если вы почитаете внимательно декларацию, оно владеет ... — Вы пользуетесь этим автомобилем? — Ну, он в собственности третьего лица. То есть, ну иногда я пользуюсь этим транспортным средством. — Это какой-то знакомый, да? — Ну да».

Маленькая зарплата у таможенников — большие проблемы у предпринимателей. Феликс Кусаев вспоминает, сколько с него пытались вытащить денег, чтобы облегчить тяжелую жизнь волынских таможенников.

«Через какое то время я встретился здесь, в Киеве, недалеко от офиса с молодым человеком, который пришел и сказал, начал рассказывать, что у нас все плохо, а чтобы было хорошо и чтоб мы дальше работали — надо заплатить 150 тысяч долларов. На что я соответственно ответил, что вы извините, но таких денег мы платить не собираемся».

Как можно зарабатывать всей семьей шестьдесят пять тысяч гривен в год, а при этом задекларировать более двух миллионов? Еще один заместитель начальника волынской таможни — Леонид Негрич — такую веселую арифметику объясняет традиционно для чиновников:

«Происхождение могу объяснить, конечно. Я в таможне работаю 7 лет только. До этого я был частным предпринимателем 4 года. Платил налоги, даже оформлял кредиты. Это один из источников происхождения средств. Другой: я работал с 17 лет за рубежом. С 21 года в Испании. Также мои родители живут за границей, помогают нам частично. Они уже живут и работают за рубежом с 1999 года. Это основной источник поступления средств. — От родителей? — От родителей и свои сбережения также» — говорит таможенник.

А это дом господина Негрича:

Имение расположено в Бориспольском районе Киевской области. Посмотрите внимательно: возле дома припаркован люксовый внедорожник «Рейндж Ровер». Во дворе джип — есть, а в декларации его нет.

— Вы дом построили в 14-м году. То есть, вы в настоящее время уже работали в таможне. Эти средства были вашими сбережениями?

— Это были сбережения и средства от продажи квартиры — отвечает Негрич.

— У нас есть информация что вы пользуетесь «Рейндж-Ровер» новым.

— Да, ну я лично не пользуюсь, это машина моей мамы ... — оправдывается таможенник.

— А почему вы не указали его в этой декларации?

— Потому что он только что приобретен.

— Это было недавно?

— Недавно, он был приобретен в этом году.

— В этом году до момента, когда подавали декларацию, или после?

— На тот момент, когда я подавал декларацию, мы им не пользовались.

— Но он уже был куплен?

— Он уже был куплен. В середине или в конце сентября.

— Пользуется ли им жена?

— Временно. Не всегда. Иногда берет, когда ей нужно.

Мамин «Рейндж-Ровер», на котором иногда ездит жена. После интервью с нами, Леонид Негрич садится за руль именно этой машины. Знают ли родственники таможенника, что он катается на их дорогом джипе?

Юлия Марушевская объясняет: то, что она видела на таможне, позволяет заработать на люксовое авто очень быстро:

«Общие схемы — это такие как манипуляция с ценой, это когда товар, который стоит 100 долларов, а оформляется за 50, ну и любые вариации на эту тему. То есть это (01-16) где угодно используется на любой таможне. Это стандартный способ заработка, потому что ты можешь договориться об индекативе с таможенником, ты можешь договориться о том, чтобы он не заметил поддельные документы. Потому что документы, например там, на машину могут подделаться, и опытные таможенники могут это заметить. Но для того, чтобы не заметили, можно этот вопрос согласовать. Это такие стандартные схемы», — отмечает Марушевская.

Также наше внимание привлек заместитель начальника таможенного поста «Ягодин» Владимир Пинчук. Пан Владимир и его семья задекларировали рекордное количество недвижимого имущества: дом на озере Свитязь, 11 земельных участков, 4 магазина, 2 жилых дома и квартиру.

Женщина, которая, скорее всего, является женой Владимира Пинчука, почему-то очень не рада вниманию со стороны журналистов:

— Вы не имеете права, это моя частная собственность!

— Да мы на нее и не заходим.

— И ... Я знаю, что вы хотите, я знаю. — сразу налетает на нас женщина.

— Вы препятствуете работе журналиста. Это уголовное преступление.

— Та-а-а, не-е-е, перестаньте. Ладно, не пугайте меня ... Опустите камеру!

— Не мешайте.

— А я мешаю, опустите камеру, я еще ее побью! Я тебе говорю, что я поломаю! — хватает за камеру жена таможенника.

Состояние своей семьи сам таможенник Пинчук объясняет очень традиционно для украинских чиновников: жена всему голова.

— Вам бы надо было декларацию моей жены взять, потому что она у меня более 20 лет предприниматель.

— То есть, это деньги жены?

— Так точно, это был когда-то еще бизнес тестя. Еще тесть покойный передал, так что я к этому отношения не имею ...

Впрочем, почему-то очень успешный бизнес жены, согласно декларации чиновника, приносит денег меньше скромной зарплаты самого таможенника.

«Бентли Континенталь GT», БМВ Х5, Мерседес GL 350. Это список машин в автопарке Александра Щуцкого — еще одного заместителя начальника Волынской таможни.

«Вот вы говорите „Бентли“! — говорит таможенник — Да, это действительно моя машина. По поводу „Мерседеса“ — здесь такая история очень простая. У меня у товарища был этот „Мерседес“. Мы даже, если будет желание, можем поехать — я могу его показать. У него этот „Мерседес“ по техническим причинам сгорел. Не весь сгорел, давайте правильно, то есть вся часть осталась. То есть машина на ходу но внутри все сгорело. Он не стал его восстанавливать. Он думал как бы продать. И мы с ним договорились что он мне его отдает».

Таможенник пообещал даже передать нам фотографии своего испорченного «Мерседеса». Однако, так ничего и не передал.

Кроме люксового автопарка, семейство Щуцкого задекларировало не менее престижное жилье, а именно квартиру вот в этом доме на Подоле в Киеве. Средняя стоимость квадратного метра здесь стоит около полутора тысяч долларов. При средней квадратуре квартир здесь в 100 кв.м. Стоимость квартиры здесь легко может достигать четверти миллиона долларов.

Предприниматель Феликс Кусаев подытаживает: коррупция на таможне непобедима. Работники таможенной службы журналистов, как четвертую власть, не слишком боятся. Другие ветви власти их тоже не очень пугают.

— Сколько мы там ни обращались и в прокуратуру в первое время, в такие службы — никто абсолютно никак не реагировал; когда мы уже подключили народных депутатов, приняли решение комитета Верховной рады о проведении проверки — выехали с народным депутатом на Волынь. Вот тогда они начали крутиться, вот тогда нам через какое-то время — за два дня пропустили груз, который стоял там порядка двух месяцев, и дальше все поехало.

Возможно новосозданные антикоррупционные органы если и не ликвидируют коррупцию совсем, то хотя бы заставят таможенников вести себя более прилично?

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Слідство.Інфо