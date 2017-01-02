На Андреевском спуске возложили венки

В Новогоднюю ночь, пока все массово отмечали этот праздник, столичный активисты вручили Театру на Подоле новогодне-похоронный венок из елок и черной лентой с надписью "Уроду на Подоле – исчезни с миром 2017". Об этом инициаторы акции написали в сообществе в Facebook "Община Андреевского спуска".

Также сообщается, что работники ритуальной службы, которые изготовили ленту для мероприятия, отказались брать за нее плату.

Фото Ярослава Емельяненко

Фото Ярослава Емельяненко

Фото Ярослава Емельяненко