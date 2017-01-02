Также сообщается, что работники ритуальной службы, которые изготовили ленту для мероприятия, отказались брать за нее плату.
Фото Ярослава Емельяненко
Фото Ярослава Емельяненко
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На Андреевском спуске возложили венки
02 января 2017 | 12:36 , Дарья Корнилова
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В Новогоднюю ночь, пока все массово отмечали этот праздник, столичный активисты вручили Театру на Подоле новогодне-похоронный венок из елок и черной лентой с надписью "Уроду на Подоле – исчезни с миром 2017". Об этом инициаторы акции написали в сообществе в Facebook "Община Андреевского спуска".
Также сообщается, что работники ритуальной службы, которые изготовили ленту для мероприятия, отказались брать за нее плату.
Фото Ярослава Емельяненко
Фото Ярослава Емельяненко
Праздник не для всех: киевляне поздравили с Новым годом скандальный Театр на Подоле
В Новогоднюю ночь, пока все массово отмечали этот праздник, столичный активисты вручили Театру на Подоле новогодне-похоронный венок из елок и черной лентой с надписью "Уроду на Подоле – исчезни с миром 2017". Об этом инициаторы акции написали в сообществе в Facebook "Община Андреевского спуска".
Также сообщается, что работники ритуальной службы, которые изготовили ленту для мероприятия, отказались брать за нее плату.
Фото Ярослава Емельяненко
Фото Ярослава Емельяненко
Фото Ярослава Емельяненко
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