ТЕМА

На Андреевском спуске возложили венки

02 января 2017 | 12:36 , Дарья Корнилова

распечатать        комментарии [0]       добавить в

В Новогоднюю ночь, пока все массово отмечали этот праздник, столичный активисты вручили Театру на Подоле новогодне-похоронный венок из елок и черной лентой с надписью "Уроду на Подоле – исчезни с миром 2017". Об этом инициаторы акции написали в сообществе в Facebook "Община Андреевского спуска".


 

Также сообщается, что работники ритуальной службы, которые изготовили ленту для мероприятия, отказались брать за нее плату. 

Фото Ярослава Емельяненко

Фото Ярослава ЕмельяненкоФото Ярослава Емельяненко

Фото Ярослава ЕмельяненкоФото Ярослава Емельяненко

Праздник не для всех: киевляне поздравили с Новым годом скандальный Театр на Подоле

Праздник не для всех: киевляне поздравили с Новым годом скандальный Театр на Подоле

Фото Дарья Корнилова
НОВОСТИ КИЕВА - СОБЫТИЯ. 
1492 Комментировать Напечатать читать позже
Автор: Дарья Корнилова
АКЦИЯ ТЕАТР НА ПОДОЛЕ НОВЫЙ ГОД 2017

В Новогоднюю ночь, пока все массово отмечали этот праздник, столичный активисты вручили Театру на Подоле новогодне-похоронный венок из елок и черной лентой с надписью "Уроду на Подоле – исчезни с миром 2017". Об этом инициаторы акции написали в сообществе  в Facebook "Община Андреевского спуска".

Также сообщается, что работники ритуальной службы, которые изготовили ленту для мероприятия, отказались брать за нее плату. 

Фото Ярослава Емельяненко

Фото Ярослава ЕмельяненкоФото Ярослава Емельяненко

Фото Ярослава ЕмельяненкоФото Ярослава Емельяненко

Фото Ярослава Емельяненко



Поделиться
Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте
Загрузка...

по теме

новости

фототема (архивное фото)

© фото: Сиднейский музей полиции и юстиции

Эмма Рольф (она же Може, она же Малхолланд, она же Сибил Вайт, она же Жанна Харрис, она же Эйлин Малхолланд) имела многочисленные судимости в период 1919-1920 за воровство драгоценностей и одежды (шелковые блузы, кимоно и шарфы, антиквариат и т.д). Крала она в различных зданиях вокруг Kensington и Randwick, и в городских магазинах. Потом она будет вновь арестована 5 декабря 1934 за кражу ценных мехов и шелка из магазинов. Всякий раз при аресте Эмма упорно отрицала свою причастность к преступлениям.
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100

Разработка и дизайн сайта