Сэконд-хэнд от кутюр и правозащитники мафии

30 декабря 2016 | 18:42 , Олег Ельцов, для "Резонанса"

В Киеве – базарные войны: с побитыми полицейскими и гражданскими, сломанной коммунальной техникой, негодующими торговцами, аплодирующими киевлянами, а также правозащитниками, скорбящими по поруганной демократии.

Собственно, базарная катастрофа случилась в Киеве, да и во всей Украине, не сейчас. Ей не один год. Просто в столице все процессы проступают отчетливее. Места скопления людей в городах превратились в шанхаи – грязные, шумные, небезопасные. Торговцы лепят свои киоски и лотки в самых невообразимых местах, раскладывают товар просто на асфальте. Это не только доводит до исступления людей, спешащих на общественный транспорт (а наибольшее скопление торговцев именно около входов в метро, остановок, переходов, перекрестков), это еще и угрожает безопасности. Зачастую приходится буквально продираться через ряды торговцев в узких переходах. В случае ЧП жертвы гарантированы. Собственно, они уже появились.

В минувшие выходные в Киеве на одном из стихийных рынков около станции метро «Лесная» случился пожар в ангаре-складе сэкон-хэнда. Есть версия, что очаг возгорания находился в «дикой» точке общепита поблизости. Именно там – в туалете – пожарники обнаружили труп женщины. Это торговая язва на теле Киева наиболее запущенная. Первые продавцы начали появляться там еще в 90-х и вскоре заполонили каждый квадратный метр около выходов из метро. Там же – конечная станция трамвая, там же – опоры высоковольтной ЛЭП, стоянки пригородных автобусов… С годами стихийный рынок разросся и даже отчасти цивилизовался. Одно время предприятие «Дарынок» связывали с именем провластного депутата – сына своего отца-председателя СБУ – Андрея Деркача. Впрочем, как и везде, ни о каком соблюдении пожарных, санитарных и иных норм речь не идет. Как результат – пожар, блокирование на несколько часов выходов на двух станциях метро, труп.

Незадолго до этого произошло еще несколько неординарных событий в базарной жизни, всколыхнувших Киев.

На противоположном конце города – на Оболони, вновь около метро, городские власти после многократных предупреждений, снесли бульдозерами стихийный рынок. Затем коммунальщики взялись за демонтаж киосков вблизи метро «Политехническая». А на следующий день произошло противостояние близ метро «Харьковская» на одноименном спальном массиве. Неизвестные в балаклавах атаковали один участок строительного рынка, развалили несколько павильонов и один ангар. Торговцы отстаивали свое добро. Не обошлось без раненых. Минуло пару дней, и вспыхнул ангар на метро «Лесная», погиб человек.

По городу поползли слухи: мэрия бесчинствует, изживает со свету бедных торговцев, лишает их куска хлеба, чтобы на месте их халабуд возвести небоскребы и торговые центры.

Масло в огонь подливали народные избранники, правозащитники, пресса, падкая на сенсации. «РБК-Украина» процитировала иностранца, лишившегося работы после сэконд-хэнд пожара на «Лесной»: «Что буду дальше делать - не знаю, - говорит он. - Наверное, поеду обратно к себе домой во Францию». Прям сэконд-хэнд от кутюр! Страшное дело: от базарного пожара повеяло международным скандалом. Мы в шаге от разрыва дипотношений с Францией.

Журналистов атаковали активисты с призывами остановить беспредел власти, защитить поруганные права торгующих киевлян. В таких обращениях рядом с фамилией Валентины Коробки, лидера малоизвестной общественной организации "Свободный профсоюз предпринимателей Украины" через запятую значится имя правозащитника Михаила Лебедя. Последний без тени сомнения винит во всем полицию и городские власти, объединяет все случаи последних недель в единое целое поругание основ демократии и свободного предпринимательства. Особенно вдохновил Лебедя пожар на складе сэконд-хэнда. Ссылаясь на мнение безымянных торговцев, мол – это поджог – защитник диких коробейников и демократии спешит обвинить в этом власти: во всем, скопом.

Правда, действительность пестрее. В случае с киосками на КПИ все настолько очевидно, что даже объяснять нечего. Ну, разве что для непонятливого правозащитника. Киоски стояли с нарушением всех норм. Более того, буквально перед сносом там начали устанавливать дополнительные киоски. Торговцев предупреждали: не уйдете по доброму – будем сносить. Те не ушли. А Лебедь утверждает, что сносить можно только по решению суда. Интересная логика. Если ей следовать, можно ставить где попало торговую палатку, а чтобы ее снести, городская власть будет месяцами судиться с торговым беспредельщиком.

На метро «Лесная» совсем другая история: коммунальные службы ничего там не собирались сносить, да и поджигать – вряд ли. Могло случиться что угодно и по разным причинам. Прежде всего, могли поджечь конкуренты, могло произойти возгорание из-за нарушения всех возможных противопожарных норм, кто-то мог поджечь тряпье «под снос на КПИ», обвинив мэра Кличко. Достаточно сообщить, что пожар повредил силовой кабель, прямо над которым торговцы соорудили свой склад. И теперь ремонтники не могут докопаться до кабеля из-за завалов. Интересно, правозащитники представляют: что такое высоковольтное оборудование, и знают ли они нормы его эксплуатации и обслуживания?..

История с неудавшимся сносом киосков на КПИ получила большой резонанс, противники наведения порядка в городе активно винили во всем городские власти. И вдруг, сразу же – погром на метро «Харьковской», пожар на «Лесной».

На «Лесной», по версии пожарников, причиной возгорания могло стать нарушение правил работниками нелегальной харчевни. Именно там и погибла женщина, о которой так скорбят защитники прав диких торговцев.

С погромом на «Харьковской» уже разобрались: коммунальные службы не имеют к этому никакого отношения. Это – финал конфликта владельца участка и небольшой группы арендаторов. Конфликт затяжной: владелец, которому, кстати, принадлежат все постройки на рынке, решил провести реконструкцию. По предложению владельца многие торговцы перебрались на другую часть рынка, некоторые съехали на другие рынки. Как утверждает представитель владельца Александр Калюжный, конфликт разгорелся на ровном месте после того, как на арену вышла председатель организации "Свободный профсоюз предпринимателей Украины" Валентина Коробка. Она, по словам Калюжного, предложила торговцам отстоять статус-кво за ежемесячные «профвзносы» по 100 гривен с носа. Якобы небольшая группа людей согласилась. Затем вдруг неизвестные начали блокировать работы на пустыре поблизости, превращенном в автостоянку.

Так при чем тут коммунальные службы города, о чем с уверенностью твердят Коробка и правозащитник Лебедь? И при чем тут вообще правозащита? Хочешь персонально поучаствовать в коммерческом конфликте – вперед! Только надо снять вериги правозащитника, вооружиться удостоверением адвоката и обслуживать заказчика в суде. Вот это будет по-честному.

Нет, автор в принципе не против того, чтобы на гранты из карманов западных налогоплательщиков кормились десяток-другой украинских граждан, которые иначе окажутся в очереди за бесплатной похлебкой, ибо не могут даже профессионально составить пресс-релиз. Пусть себе витийствуют о реформах, проводят никому не нужные мероприятия, отчитываются перед фондами-грантодателями: только бы не вредили. Но они почему-то желают внимания прессы. Ну неужели этим журналистам не ясно: устами правозащитника глаголет Бог!

Что бы им такое придумать, чтобы их заметили?.. Я могу подсказать точку приложения сил. Пусть они со всем революционным пылом бросятся на защиту неторгующих киевлян, которые ежедневно терпят в своем доме – на улицах, в скверах и переходах - дикие орды торговцев. Ах да: в стране кризис и безработица, а торговцам нужно кормить семьи. А Кличко, городские власти не создали им рабочих мест! Ну, во-первых, частному предпринимателю не нужно создавать рабочее место – он сам его создает. Да и среди этих базарных частников далеко не все работают официально и далеко не все из них киевляне. И никаких рабочих мест они не создают и материальных благ тоже: они просто крадут прибыль и уводят клиентов у цивилизованных предпринимателей, которые торгуют на легальных рынках, платят налоги в городской бюджет, а не крышующим их ментам.

На официальных городских рынках полно свободных мест и аренда стоит не больше того, что отстегивают нелегалы «крыше». Но, как сказал автору один из директоров коммунальных рынков, дикие торговцы хотят стоять посреди тротуара, чтобы прохожий запнулся за их ящик, упал носом прямо в курицу, которую на нем разложили, и немедленно ее купил. А ведь многие покупают! Я - никогда. Мне не лень пройти сто метров и купить у официального торговца – так я кровным рублем борюсь за порядок в моем городе.

Но правозащитники торгового беспредела не хотят защищать интересы легальных продавцов: это так скучно, ведь тогда придется работать, а не пиариться. На избранном «пути самурая» Лебедь и Коробка нашли единомышленников.

Был такой общественник Игорь Луценко, активничал в очень хорошей организации «Сохрани старый Киев». А потом отправился в депутаты и что-то пошло не так. Вдруг начал защищать ущемленных диких торговцев, загадивших так любимый им Киев своими ларьками и раскладками… Правда, на днях пояснил: он, конечно, не фанат МАФизации столицы, но – это ж рабочие места! И ведь не глупый вроде депутат: за плечами – Киево-Могилянка, высшее экономическое... Что ж с людьми творит погоня за рентингами!

На сторону униженных и оскорбленных оккупантов киевских тротуаров и переходов также встал народный избранник Семен Семенченко – в действительности аферист Костя Гришин. Атаку коммунальщиков отбили якобы бойцы батальонов «Донбасс» и «Айдар». Думаю, они такие же добробатовцы, как и Гришин – военный офицер. Избили полицейских, сломали коммунальный бульдозер, купленный на налоги киевлян. Но цель достигнута: Костю-«Семена» пропиарили в СМИ, а может и торговцы отблагодарили чем-то. Наверное, добрым словом.

Как мы доказали выше, события на КПИ и на «Харьковской» особо не связаны. Впрочем, одна связь прослеживается: в обоих случаях присутствует нардеп Семенченко со своей братвой. Ну и в обоих случаях там фигурируют защитница торговцев Коробка и правозащитник Лебедь из коалиции «Нет – полицейскому государству». Совпадение?.. А вы как думаете?

У автора есть своя версия происходящего. Идет тотальное «прибивание» столичных рынков и стихийной торговли новыми рэкетирами, с привлечениями нардепов, псевдоправозащитников и ложных добробатовцев. Схема старая, как мир: следует устроить наезд на бизнесюков, перевести стрелки на городские власти, и тут же предложить крышу. Так работал рэкет в 90-х, так же, но с иным размахом прибивают торговцем 20 лет спустя. Во всех случаях базарных побоищ милиция почему-то «не справилась». А правозащитники из «Нет – полицейскому государству» встали на сторону тех, от кого милиция должна была очистить столичную территорию.

Вообще, весь этот плач о попрании прав уличных торговцев и уничтожении рабочих мест –ширма для сохранения миллионных прибылей совсем других людей, которые за прилавками не стоят. С каждого лотка на тротуаре, с каждого незаконного киоска платится черный нал, с которого киевляне не имеют ни копейки. Все идет в карманы местным ментам, главам райадминистраций, и далее – по восходящей. И сегодня городская власть объявила бой этим коррумпированным чиновникам и тем, кто решает с ними вопросы и кормится с торгового беспредела. Никто не желает терять статью доходов, поэтому с таким трудом идет очищение города. Но, верю, что Виталий Кличко выиграет и этот бой, возможно, самый сложный в его жизни.

В заключении хочется выдвинуть инициативу, которая кому-то покажется дикой. Помню свой разговор с коренным киевлянином: мудрым мужчиной, у которого несколько поколений предков покоятся на столичных кладбищах. Этот интеллигентный человек поразил меня идеей, показавшейся ну очень недемократичной. Со временем я ее принял и делюсь с читателями. Следует ввести некий временной ценз для тех, кто претендует называться киевлянином и пользоваться выборными и прочими правами на равных с коренными киевлянами. Возможно, претенденты на пост мэра следует избирать из коренных киевлян. Предвижу гневные возражения правозащитника Лебедя и иже с ним. Нет: никакого деления горожан на сорта. Все просто: дабы понимать, что нужно этому городу, следует проникнуться его духом, понять его психологию, влюбиться в его улицы и подворотни, а не просто торговать на них и защищать торговцев. А для этого требуется в нем пожить не один год.

И тогда харьковский архитектор Дроздов не посмеет коверкать лицо древнего Подола уродливой коробкой модернового театра, рассказывая про европейские традиции городской застройки, а приехавший из Харькова правозащитник Лебедь не сможет доказывать нам, что грязный ларек на столичном тротуаре – это благо для киевлян.

"Резонанс"