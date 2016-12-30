ТЕМА

В Якутии состоялась велогонга при -40

30 декабря 2016 | 13:07

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25 декабря в Якутии прошла велогонка при температуре -40, мужчины проехали 10 км, женщины — 4 км.


Об этом мероприятии даже написала Daily Mail, хотя вряд ли англичане могут прочувствовать, что такое настоящая отрицательная температура. Они, конечно, люди холодостойкие, субботней ночью зимней субботней ночью бегать из паба в паб в одних футболках - дело нешуочное! Правда, они даже минус 10 редко видят. 

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Собственно, такая гонка — хороший аргумент для тех, кто считает, что велосипед не зимний транспорт. Судя по комментариям организаторов, отказов техники и участников не было.

Фотки - здесь.

Сайт Котовского



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