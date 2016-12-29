ТЕМА

В Києві попередили вбивство бізнесмена

29 декабря 2016 | 13:09

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Працівники  Національної поліції України затримали іноземця, який за 5
тисяч  доларів  США  замовив  вбивство  свого  конкурента  по бізнесу.
Розпочато  кримінальне  провадження  за  фактом підготовки вбивства на
замовлення.



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