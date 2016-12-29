|
В Києві попередили вбивство бізнесмена
29 декабря 2016 | 13:09
распечатать комментарии [0] добавить в
Працівники Національної поліції України затримали іноземця, який за 5
также читайте
[28.12.2016]
[28.12.2016]
[28.12.2016]
[26.12.2016]
|
Загрузка...
по теме
Русских готовят к отключению от всемирного интернета
29. 12. 2016 | 13:06
Россия должна быть готова к "отключению от мирового интернета" в случае ухудшения отношений с Западом, заявил советник президента РФ по вопросам развития интернета Герман Клименко в интервью телеканалу RT.
З нового року припиняє діяльність телеканал UBR
29. 12. 2016 | 11:40
Телеканал UBR з 1 січня 2017 року припиняє мовлення. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook випусковий редактор телевізійного каналу UBR Сергій Шинкар.
Крыму прислали нового прокурора из Москвы
28. 12. 2016 | 13:55
Государственный совет Крыма сегодня на внеочередном пленарном заседании согласовал представление генерального прокурора РФ о назначении Олега Камшилова, ранее работавшего первым зампрокурора Москвы, на должность прокурора Республики Крым.
В Украине снова подорожает топливо
28. 12. 2016 | 13:04
Верховная Рада приняла законопроект №5132, предусматривающий увеличение базовой ставки акциза для бензинов на 24,5% (на EUR42) – до EUR213,5 за 1 тыс. литров. При этом, Рада отменила сбор акциза с розничной реализации нефтепродуктов.
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»