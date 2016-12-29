В Києві попередили вбивство бізнесмена

Працівники Національної поліції України затримали іноземця, який за 5 тисяч доларів США замовив вбивство свого конкурента по бізнесу. Розпочато кримінальне провадження за фактом підготовки вбивства на замовлення.

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