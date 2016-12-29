З нового року припиняє діяльність телеканал UBR

Телеканал UBR з 1 січня 2017 року припиняє мовлення. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook випусковий редактор телевізійного каналу UBR Сергій Шинкар.

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