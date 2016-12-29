ТЕМА

З нового року припиняє діяльність телеканал UBR

29 декабря 2016 | 11:40

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Телеканал UBR з 1 січня 2017 року припиняє мовлення. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook випусковий редактор телевізійного каналу UBR Сергій Шинкар.


“Під ялиночку — новиночка, закрили UBR, сиротиночку...”, — написав С.Шинкар.

У коментарях до допису він також уточнив, що закривають повністю канал з 1 січня 2017 року.



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