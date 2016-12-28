Крыму прислали нового прокурора из Москвы

28 декабря 2016 | 13:55

Государственный совет Крыма сегодня на внеочередном пленарном заседании согласовал представление генерального прокурора РФ о назначении Олега Камшилова, ранее работавшего первым зампрокурора Москвы, на должность прокурора Республики Крым.

Кандидатуру Камшилова представил депутатам заместитель генерального прокурора РФ Леонид Коржинек. "Генеральный прокурор вносит на ваше согласование на должность прокурора Камшилова Олега Анатольевича", - отметил он.

По словам заместителя генпрокурора, "Камшилов имеет большой опыт работы и по своим профессиональным качествам сможет организовать деятельность прокуратуры Республики Крым".

В свою очередь Камшилов отметил, что на новом посту видит свою работу в контроле за использованием средств, которые направляются в Крым из федерального бюджета, в создании условий для ведения бизнеса и здоровой конкуренции. Он также высказался за взаимодействие прокуратуры с органами крымской власти.



ТАСС