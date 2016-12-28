В Украине снова подорожает топливо

28 декабря 2016 | 13:04

Верховная Рада приняла законопроект №5132, предусматривающий увеличение базовой ставки акциза для бензинов на 24,5% (на EUR42) – до EUR213,5 за 1 тыс. литров. При этом, Рада отменила сбор акциза с розничной реализации нефтепродуктов.

С 1 января 2017 года вводятся новые ставки акциза на бензин в размере 213,5 евро за 1000 л (в 2016 г. – 171 евро за 1000 л), на сжиженный газ – 52 евро за 1000 л (сегодня – 31 евро за 1000 л).



Базовая ставка акциза на тяжелые дистилляты (газойли) качества Евро-4 и Евро-5 возрастет на 46,8% (на EUR44,5) – до EUR139,5 за 1 тыс. литров. Акциз для менее качественного дизтоплива возрастет на 11,2% (на EUR14) – до того же значения в EUR139,5 за 1 тыс. литров.



Документом также повышается акциз на печное топливо и мазут на 43,8% (на EUR42,5) – до EUR139,5 за 1 тыс. литров. Этим же законом базовый акциз для сжиженного газа увеличивается на 67,7% (на EUR21) – до EUR52 за 1 тыс. литров.

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