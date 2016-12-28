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В Украине - штормовое предупреждение
28 декабря 2016 | 02:52
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В среду, 28 декабря, в Украине ожидаются сильные порывы ветра скоростью до 15-20 м/с
Об этом "ДС" сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины.
По прогнозам Укргидрометцентра, в Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Закарпатской и Ивано-Франковской областях ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.
При этом в Карпатах ожидаются порывы ветра до 25 м/с.
ГСЧС призывает украинцев придерживаться элементарных правил безопасности во время пребывания на улице, а именно: не ходить под раскидистыми деревьями, а также держаться подальше от рекламных щитов и линий электропередач.
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