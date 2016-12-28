ТЕМА

Четыре государства СНГ готовы признать Крым

28 декабря 2016 | 08:46

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Народный депутат Рефат Чубаров заявил, что четыре государства бывшего Советского союза почти готовы признать Крым не территорией Украины. Об этом он заявил в эфире телеканала «112 Украина», передает Капитал.


«Для меня болезненно, четыре государства бывшего Советского Союза (Армения, Беларусь, Узбекистан и Казахстан), эти четыре государства якобы, если исходить из сути их поведения, можно сказать, что почти готовы признать Крым не территорией Украины. Я имел разговор в МИД Украины, я думаю, что здесь мы должны сделать какие-то очень конкретные действия, как минимум, с послами этих стран. И мы должны более четко и жестко обозначить свою позицию относительно недопустимости такого их поведения», — сказал Чубаров.

Капитал 



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