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В Украине выполняется 5% решений судов

28 декабря 2016 | 09:04

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В Украине в течение последних 20 лет уровень исполнения судебных решений судов не превышает 5%. Об этом сообщил на брифинге глава Верховного суда Украины Ярослав Романюк. "


На протяжении 20 последних лет уровень исполнения судебных решений не превышает 5%. Это сделано специально. Судебные решения принимаются, но это - лишь бумажка", - заявил Романюк.

Он также отметил, что исполнение судебных решений зависит от исполнительной власти. Кроме того, по его словам, только в 2016 году в 77 случаях признали, что органы исполнительной власти на местах незаконно ограничили социальные выплаты гражданам на сумму 1,8 млрд гривен. Романюк напомнил, что Конституционный суд признал незаконным ограничение пенсионных выплат для военнослужащих и судей, однако Верховная Рада приняла закон, который в 2017 году ограничит такие выплаты.



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