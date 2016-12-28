Монголы попросили у русских 100 млрд.руб. просто так. Русские не дали

28 декабря 2016 | 08:59

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Монголия обратилась к российской стороне с просьбой рассмотреть вопрос о предоставлении льготного кредита на сумму около 100 миллиардов рублей, сообщает «Интерфакс». При этом представители азиатской страны не уточнили, на какие цели нужны им деньги.

Москва отказала в выдаче средств, поскольку «в отсутствие информации монгольской стороны о целях запрашиваемого кредита и приемлемых для монгольской стороны его финансовых параметрах российская сторона не имеет возможности предметно проработать обращение партнеров», отмечается в протоколе встречи представителей двух стран.



В феврале президент России Владимир Путин подписал закон о списании долга Монголии перед Россией. Согласно договору, долг размером 174,2 миллиона долларов прощается на 97 процентов. Кредит был просрочен Монголией.



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