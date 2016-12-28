Дезертиру дали три роки реальної в'язниці

28 декабря 2016 | 08:52

Вироком Переяслав-Хмельницьким міськрайонним судом Київської області, за підтримання державного обвинувачення військової прокуратури Дарницького гарнізону Центрального регіону України, засуджено військовослужбовця за призивом під час мобілізації на особливий період, який майже рік був відсутній на військовій службі та переховувався від правоохоронних органів.

Солдат, займаючи посаду водія відділення підвозу боєприпасів самохідно-артилерійського батареї, самовільно, без дозволу військових командирів та начальників, 03 червня 2015 року залишив військову частину та був відсутній на службі до моменту його затримання правоохоронними органами 7 квітня 2016 року.

У судовому засіданні, він повідомив, що весь цей час перебував вдома в Миколаївській області та повністю визнав свою вину.

Втім, як було встановлено, обвинувачений неодноразово вже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення бійки, грабежу тощо.

Суд, враховуючи що військовослужбовець вчинив тяжкий злочин проти встановленого порядку несення військової служби, а також наявність не знятих та непогашених судимостей за умисні злочини, засудив його за ч. 4 ст. 407 КК України (самовільне залишення військової частини вчинене в умовах особливого періоду) до 3 років та 3 місяців позбавлення волі.