В Иркутске запретят пить боярышник на новый год

26 декабря 2016 | 11:00

Продажу непищевых спиртосодержащих жидкостей запретят на новогодние праздники в Иркутской области. Об этом сообщил журналистам полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе (СФО) Сергей Меняйло.

"Было рекомендовано губернатору, и губернатор (Иркутской области Сергей Левченко - прим. ТАСС) как руководитель комиссии по чрезвычайным ситуациям (КЧС) принял решение подписать указ о запрете продажи непищевых спиртосодержащих жидкостей в розничной торговле на время подготовки к новогодним праздникам и в новогодние праздники", - сказал Меняйло.

По словам полпреда, контроль за соблюдением принятого решения будет возложен на правоохранительные и надзорные органы с привлечением общественных организаций. "Я думаю, что эта ограничительная мера даст свои результаты", - отметил Меняйло.

В пресс-службе правительства региона корреспонденту ТАСС сообщили, что указ будет подписан губернатором до конца дня.

По последним данным, жертвами отравления спиртсодержащего концентрата "Боярышника" в Иркутске стали 76 человек. В регионе введен режим ЧС, по факту массового отравления возбуждено уголовное дело, задержаны 19 человек.

ТАСС