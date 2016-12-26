В РФ сотрудника МИД Франции осудили на 15 лет строгого режима

26 декабря 2016 | 10:57

Кировский районный суд Иркутска приговорил к 15 годам колонии строгого режима бежавшего от российского правосудия директора центра французского языка и культуры "Альянс Франсез Иркутск" Йоанна Барберо, который обвинен в совершении насильственных действий в отношении собственной дочери. Об этом корреспонденту ТАСС сообщила представитель суда.

"Суд вынес обвинительный приговор, назначив Барберо наказание в виде 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, ему запрещено ведение педагогической деятельности сроком на 6 лет", - сказали в суде, подчеркнув, что приговор был вынесен в отсутствие обвиняемого.

Директор иркутского отделения "Альянс Франсез" Йоанн Барберо, который, по данным следствия, является действующим сотрудником МИД Франции, сбежал из-под домашнего ареста в Иркутске в ходе судебных слушаний по уголовному делу ранее в сентябре. Электронный браслет подследственного с системой слежения после побега перестал подавать сигналы. Вскоре Кировский районный суд Иркутска вынес постановление об объявлении Барберо в розыск.

В отношении гражданина Франции было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего") и по ч. 2, 3 ст. 242 ("Распространение порнографии"). В феврале 2015 года он был задержан, а затем арестован, после чего заключен под домашний арест. В июне дело направлено в суд.

После побега Барберо суд Иркутска по иску прокуратуры приостановил деятельность местного отделения "Альянс Франсез". Возобновить образовательную деятельность культурный центр сможет только после получения лицензии.



ТАСС