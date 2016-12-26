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Зате ми співаємо красиво - вирішили українці

26 декабря 2016 | 10:45

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Головним досягненням року в Україні назвали перемогу співачки Джамали на музичному конкурсі “Євробачення”, передає УНН з посиланням на опитування соціологічної групи “Рейтинг”. Зазначається, що таку відповідь дали 83% жителів країни.


Так, 76% респондентів вважають, що головне досягнення — виступ українських спортсменів на Паралімпійських іграх в Ріо-де-Жанейро.

На думку 65% опитаних, успіхом в тій чи іншій мірі є ініціатива уряду щодо підвищення рівня мінімальної зарплати до 3,2 тис. грн.

Повідомляється, що 63% назвали впровадження електронного декларування доходів чиновників, 61% — рівень боєздатності української армії, 60% — звільнення народного депутата Надії Савченко, 59% — виступ українських спортсменів на Олімпіаді в Ріо-де-Жанейро.

Крім того, реформу поліції успішною вважають 28% опитаних, неуспішною — 65%. Децентралізацію успішною вважають 22% респондентів, не побачили позитиву у цьому напрямі 62%.

Переговори з Європейським Союзом про надання Україні безвізового режиму позитивно оцінили 18%, негативно — 74%. За півроку кількість тих, хто вважає цю сферу політики неуспішною зросла — у січні ц.р. таких респондентів було 54%.

Успішною політикою у сфері соціального захисту населення вважають 9% респондентів, неуспішною — 87%. У річній динаміці помітні незначні позитивні зрушення, кількість тих, хто побачив тут успіх дещо зросла (з 5% до 9%).

Понад 90% опитаних визнали неуспішною діяльність влади у сферах забезпечення стабільності національної валюти, житлово-комунальних послуг та економічного зростання.

 УНН


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