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Норвегія може першою легалізувати самокеровані авто

23 декабря 2016 | 10:22

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Уряд Норвегії розраховує на затвердження парламентом закону, який дозволить вже з наступного року тестування в країні самокерованих автомобілів, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.


"Метою законопроекту є сприяння тестуванню самокерованих авто на норвезьких дорогах, із дотриманням безпеки дорожнього руху та захистом недоторканності персональної інформації", - сказано у заяві мінтрансу Норвегії.

У відомстві повідомили, що запровадження самокерованих машин буде відбуватись поступово, а дозвіл на тестування надаватиметься лише тим автомобілям, які технологічно до цього готові.



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