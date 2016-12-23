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У США покарали фармкомпанію Teva за хабарі в Україні
23 декабря 2016 | 10:20
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Ізраїльський фармацевтичний гігант, найбільший у світі виробник лікарських препаратів-дженериків Teva, сплатить 519 мільйонів доларів штрафу через хабарництво у низці держав, зокрема і в Україні, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
ІЯк заявили у міністерстві юстиції США, в ході розслідування встановлено, що представники компанії давали хабарі чільним посадовцям різних країн, зокрема, України, Росії та Мексики, в обмін на сприяння у просуванні ліків на їхніх ринках.
Teva погодилась на сплату штрафу після того, як її російська дочірня компанія була визнана винною у порушенні закону про корупцію за кордоном, після чого вона підписала угоду щодо відтермінування судового переслідування, повідомили у мін'юсті США.
"Teva та її дочірні компанії платили мільйони доларів хабарів представникам урядів у різноманітних країнах, та цілеспрямовано відмовлялась запроваджувати систему внутрішнього контролю, яка б запобігала хабарництву", - заявила помічниця міністра юстиції США Леслі Колдвелл.
У рамках цієї справи розглядалась і корупційна схема в Україні, яка стосується 2001 та 2011 років.
Встановлено, що компанія давала хабарі українському урядовцеві, який, у свою чергу, сприяв просуванню ліків Teva на українському внутрішньому ринку. Також компанія з 2010 до 2012 року давала хабарі чільному чиновнику російського уряду в обмін на просування ліків, унаслідок чого Teva отримала понад 200 мільйонів доларів прибутку. Російський чиновник збагатився на близько 65 мільйонів доларів.
У Мексиці з 2005 року компанія платила хабарі лікарям, які працюють у державних медичних закладах, за просування своїх ліків.
У самому фармоконцерні запевнили, що розпочали перевірки ще на початку 2012 року і звільнили усіх причетних до корупційних схем.
"Дії, які призвели до цього розслідування, припинились кілька років тому, вони є прикрими та неприйнятними, і ми раді, що можемо залишити цю справу позаду. Сьогодні Teva є фундаментально іншою компанією", - заявив виконавчий директор Ерез Вігодман. Акції компанії у четвер, 22 грудня, виросли в ціні на 2,2 відсотка.
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