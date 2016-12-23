У США покарали фармкомпанію Teva за хабарі в Україні

ІЯк заявили у міністерстві юстиції США, в ході розслідування встановлено, що представники компанії давали хабарі чільним посадовцям різних країн, зокрема, України, Росії та Мексики, в обмін на сприяння у просуванні ліків на їхніх ринках.

Teva погодилась на сплату штрафу після того, як її російська дочірня компанія була визнана винною у порушенні закону про корупцію за кордоном, після чого вона підписала угоду щодо відтермінування судового переслідування, повідомили у мін'юсті США.

"Teva та її дочірні компанії платили мільйони доларів хабарів представникам урядів у різноманітних країнах, та цілеспрямовано відмовлялась запроваджувати систему внутрішнього контролю, яка б запобігала хабарництву", - заявила помічниця міністра юстиції США Леслі Колдвелл.

У рамках цієї справи розглядалась і корупційна схема в Україні, яка стосується 2001 та 2011 років.

Встановлено, що компанія давала хабарі українському урядовцеві, який, у свою чергу, сприяв просуванню ліків Teva на українському внутрішньому ринку. Також компанія з 2010 до 2012 року давала хабарі чільному чиновнику російського уряду в обмін на просування ліків, унаслідок чого Teva отримала понад 200 мільйонів доларів прибутку. Російський чиновник збагатився на близько 65 мільйонів доларів.

У Мексиці з 2005 року компанія платила хабарі лікарям, які працюють у державних медичних закладах, за просування своїх ліків.

У самому фармоконцерні запевнили, що розпочали перевірки ще на початку 2012 року і звільнили усіх причетних до корупційних схем.

"Дії, які призвели до цього розслідування, припинились кілька років тому, вони є прикрими та неприйнятними, і ми раді, що можемо залишити цю справу позаду. Сьогодні Teva є фундаментально іншою компанією", - заявив виконавчий директор Ерез Вігодман. Акції компанії у четвер, 22 грудня, виросли в ціні на 2,2 відсотка.