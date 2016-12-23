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Deutsche Bank виплатить 7,2 млрд дол. за претензіями мін'юсту США
23 декабря 2016 | 10:18
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Найбільший за сумою активів фінансовий конгломерат Німеччини - Deutsche Bank - досяг з принципових позицій мирової угоди з мін'юстом США в зв'язку з позовами про маніпуляції з іпотечними цінними паперами, забезпеченими житловою нерухомістю. Про це в п'ятницю повідомила прес-служба банку, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
У рамках домовленостей Deutsche Bank готовий виплатити штраф обсягом 3,1 мільярда доларів і відшкодувати збитки клієнтам банку в США обсягом 4,1 мільярда доларів.
При цьому у фінансовому інституті обмовилися, що йдеться лише про попередні результати домовленості. Формулювання за підсумковою угодою ще можуть бути змінені під час переговорів, абсолютних гарантій його укладення в банку також поки не надали.
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