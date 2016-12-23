Генпрокурор в роли адвоката

23 декабря 2016 | 00:36 , Олег Ельцов, ТЕМА, блог "Украинской правды"

Операция по спасению министра Авакова перешла в очередную стадию: названо имя стрелочника в трагедии в Княжичах.

Руководитель столичной полиции Андрей Крищенко должен ответить за трагедию – заявил генпрокурор Луценко на заседании Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности. От Крищенко избавляются. Вероятно, ему избрана роль высокопоставленного громоотвода, призванного спасти запятнанную репутацию министра Авакова. Очень печально, что генпрокурор Луценко выступил в роли защитника Авакова.

Итак, Луценко не просто озвучил имя главного «виновника» - Крищенко, но и «отмазал» главного начальника – министра Авакова. "Як на мене, недоречні претензії до міністра внутрішніх справ. Принаймні на цьому етапі слідства. В той же час вважаю, що керівник операції, який дав на неї дозвіл, керівник столичної поліції, мав би нести службову, адміністративну, а, скоріше, моральну відповідальність за п'ятьох загиблих підлеглих", - сказал Луценко.

То есть, Крищенко, по логике Луценко, следует нести и административную и моральную ответственность за трагедию. А министр чист морально и перед законом! А результаты трехлетних «реформ», в результате которых органы внутренних дел полностью развалены и как следствие – кровавая трагедия, не имеющая аналогов за всю историю украинской милиции – в этом нет ответственности Авакова? А то, что он покинул Украину, зная о трагедии, не сократил визит в Канаду, по сей день не дал оценки случившемуся, даже не высказал соболезнование родственникам погибших и не явился на день правительства в парламент – это по мнению генпрокурора не заслуживает внимания или хотя бы морального порицания?.. Мудро!

Фамилия главы Нацполиции Трояна также не фигурирует в списке «стрелочников». Его просто тихим сапом уберут к весне. Аваков уже анонсировал конкурс (!) на его должность. При этом, объяснений чем вдруг не угодил Троян, найти не удалось. Это называется спускание пара. Дабы удержаться в кресле, министр даже пошел на сомнительный пиар-ход с конкурсом – очередным противозаконным действом. Чтобы избежать в последующем судебных исков, МВД заявило, что решение конкурсной комиссии будет иметь рекомендательный характер. Так на кой черт нужна вся эта тягомотина на несколько месяцев, если она носит рекомендательный характер? Наверное, чтобы в случае очередного скандала все свалить на общественность: это ж активисты рекомендовали…

Формально Трояна не в чем обвинить: он не подписывал план операции в Княжичах. Ну, а то, что его послужной список и квалификация не дают ему права возглавить даже провинциальный райотдел, этого к делу не подошьешь. Ну а с министра – все как с гуся вода!

То ли дело Крищенко: он по статусу подписывает приказы на проведение подобных операций. «Керівник операції, який дав на неї дозвіл, керівник столичної поліції, мав би нести службову, адміністративну, а, скоріше, моральну відповідальність за п'ятьох загиблих підлеглих", - заявил Луценко.

Юрию Витальевичу следовало бы знать, что подписать приказ и руководить операцией – это две большие разницы. Начальник столичной полиции ежемесячно может подписать свыше сотни подобных приказов: он должен нести ответственность за исход каждой из них? Нет, конечно. Для этого есть непосредственные руководители операций. И Луценко их назвал: «Ми вбачаємо недбалість у діях керівників, які були на місці і віддавали накази. Це Курята (начальник уголовного розыска НП Киева – авт.) і начальник Шевченківського райвідділення Нацполіції Мариновський, які дали усну вказівку звільнити (затриманих) співробітників поліції".

Безусловно, на них лежит весь груз вины за смерть пятерых полицейских. Это они крайне бездарно провели операцию. По сведениям автора, в ночных Княжичах машина ДСО с полицейскими разведчиками в салоне никуда не уезжала. Профессиональные руководители могли предпринять массу разнообразных действий, чтобы избежать кровопролития. Как сказал мне матерый опер, руководивший сотнями таких операций, милиции дано оружие не для того, чтобы убивать. Мы не на фронте, это там по врагам ведут огонь на уничтожение. В данном случае можно было блокировать все пути отхода автомобиля, подослать для «пробивки» машины оперативного сотрудника в роли пьяницы, сторожа, обеспокоенного жильца… В арсенале профессионального опера есть десятки разных уловок на все случаи жизни. Наконец, можно было дождаться рассвета, чтобы не перестрелять в темноте невинных и своих. Вместо этого был выбран самый тупой, самый опасный путь: штурмовать!

Курята и Мариновский безусловно должны нести уголовную ответственность. Но беда в том, что их имена мало кому известны. А вот Крищенко – совсем другое дело. Правда, у Крищенко есть заместитель по оперативной работе, или правильнее сказать - начальник криминальной полиции Киева Виталий Стрижак. Вот он-то должен был в деталях разобраться в плане операции и контролировать ее. По сведениям автора, Стрижак контролировал ход операции и лично дал команду Куряте и Мариновскому штурмовать автомобиль ДСО, не взирая на то, что в нем находились два плененных полицейских. Надеюсь, у следствия дойдут руки до того. чтобы выяснить ответ на главный вопрос: кто дал команду на штурм, а Луценко будет не только отмазывать коллегу Авакова, но и профессионально расследовать трагедию в Княжичах…

Но пока Стрижак не фигурирует в комментариях Юрия Луценко. На плаху подготовили голову персоны более заметной. Не повезло Крищенко! Зато повезло Стрижаку и Авакову?..