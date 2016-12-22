ТЕМА

За півроку Україна добудує сховище ядерного палива

22 декабря 2016 | 15:53

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У цьому нам допомогають американці.


До середини 2017 року Україна планує завершити будівництво сховища відпрацьованого ядерного палива. Про це сказав міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик на підсумковій прес-конференції, передає кореспондент УНН.

"Зараз ми плануємо десь до середини 2017 року завершити будівництво сховища відпрацьованого ядерного палива", - сказав він.

Нагадаємо, Україна домовилася з американської компанією Westinghouse про будівництво на території нашої країни заводу з ядерного палива.



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