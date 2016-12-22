Рада схвалила амністію

Зокрема, йдеться про осіб, які на момент вчинення злочину були неповнолітніми, жінок, вагітних на день набрання чинності цим законом.

Нагадаємо, Верховна Рада 7 липня схвалила законопроект щодо амністії у 2016 році.

“За” проголосували 247 народних депутатів, законопроектом передбачається амністія учасників бойових дій, які обвинувачені чи засуджені за злочини, які не є особливо тяжкими.

Згодом Президент П.Порошенко ветував закон “Про амністію у 2016 році”, дія якого поширюється зокрема на учасників АТО.

Парламентський комітет розглянув пропозиції Президента до закону “Про амністію у 2016 році” і вирішив звернутися до представника Президента у Верховній Раді Артура Герасимова щодо необхідності чіткого формулювання тексту президентських змін та надання їх комітету.