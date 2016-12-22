От боярышника умерли уже 72 человека

22 декабря 2016 | 11:47

Число жертв отравления поддельным спиртосодержащим средством "Боярышник" в Иркутске достигло 72 человека, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе Минздрава региона.

"В период с 17 по 22 декабря предполагается, что в результате отравления пострадали 118 человек, погибли 72 человека, в том числе 41 человек - в лечебно- профилактических учреждениях, 31 человек - поступивших в Бюро судебно-медицинской экспертизы от организаций ритуальных услуг", - говорится в сводке Минздрава.

В настоящее время, по данным ведомства, в шести больницах Иркутска находятся 33 отравившихся, шесть выписаны в связи с улушением состояния здоровья, семь покинули лечебные учреждения, отказавшись от медицинской помощи.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области от отравления суррогатными спиртсодержащими жидкостями, в том числе парфюмерным концентратом "Боярышник", с 17 по 21 декабря скончались более 60 и пострадали более 00 человек. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации, запрещена продажа непищевой спиртосодержащей продукции. Запрет будет действовать до окончания проверок торговых точек на предмет наличия в продаже средства "Боярышник" и аналогичных продуктов.

ТАСС