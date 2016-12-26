Нация "Боярышника" 26 декабря 2016 | 08:59 распечатать [0] добавить в комментарии [0] добавить в Известный русский блогер рассказывает с картинками о том, что делает "боярышник"с соплеменниками и в каких количествах.





Ну что, дорогие мои... Как предновогоднее настроение? А вы знаете, что от отравления боярышником и прочими "фунфыриками" сегодня умерло 40 человек? И вчера умерло 40! И завтра 40 умрёт! Они каждый день по 40 в среднем умирают! В год – почти 15 000! Вот позавчера умерло больше 50 и в одном городе, и вы заметили. А так мрут каждый день, и никто внимания не обращает. И с каждым годом всё больше.



Вот вам статистика. Зарегистрированные случаи острых отравлений алкоголем:



За 2013 год — 52 029 человек;

Из них умерли — 13 586 человек;



За 2014 год — 48 807 человек;

Из них умерли — 14 041 человек;



За 2015 год — 50 463 человека;

Из них умерли — 14 250 человек;



2016-й ещё не посчитали, но пойдем на рекорд! Не сомневайтесь!



И это только зарегистрированные случаи! А сколько алкашей просто под забором помирает? Кому они нужны? Кто их считает?



Что пьют? Денатурат, одеколон и парфюмерные изделия, стеклоочиститель, суррогаты алкоголя, технический спирт, тормозную жидкость и т.д.



Я тут заметил, что многие не видят ничего страшного в том, что каждый день в России какое-то количество людей умирает от того, что пьют какое-то говно. Господин Кох



Мы вообще живём в удивительной стране. У нас постоянно все делают не то, что написано. Одни дебилы курят спайсы (или колют? что с ними делают, ума не приложу), другие дебилы переходят дорогу в неположенном месте и попадают под машины, ещё есть дебилы, которые смотрят на всё это и вешаются. Их, кстати, больше, чем тех, кто боярышник пьет:







У нас вообще "дебилов" много... Доля суррогатного алкоголя ("Боярышника" и других медицинских настоек и косметических лосьонов) на рынке крепкого алкоголя составляет 13,79%. В 2015 году это было 200 млн литров. По оценке Центра изучения федерального и региональных рынков алкоголя, медицинские настойки и алкоголесодержащие лосьоны

"Пить просто водку, даже из горлышка, – в этом нет ничего, кроме томления духа и суеты. Смешать водку с одеколоном – в этом есть известный каприз, но нет никакого пафоса. А вот выпить стакан "ханаанского бальзама" – в этом есть и каприз, и идея, и пафос, и сверх того еще метафизический намек".



Венедикт Ерофеев



Вы вообще только вдумайтесь в эти цифры. Это не какая-то случайная смерть 60 человек. Это глобальная проблема.



Для тех, кто с ней не знаком, я немного поясню. Так вышло, что после 15 лет сверхдоходов от продажи ресурсов в нашей стране живут миллионы людей, которые не могут позволить себе купить даже самую дешёвую бутылку водки. У 22% россиян





"Пьющий просто водку сохраняет и здравый ум, и твердую память или, наоборот, теряет разом и то и другое. А в случае со "слезой комсомолки" просто смешно: выпьешь ее сто грамм, этой "слезы" – память твердая, а здравого ума как не бывало. Выпьешь еще сто грамм – и сам себе удивляешься: откуда взялось столько здравого ума? И куда девалась вся твердая память?..



Ингредиенты:

Лаванда – 15 г. Вербена — 15 г. "Лесная вода" — 30 г. Лак для ногтей – 2 г. Зубной эликсир – 150 г. Лимонад – 150 г.".



А дальше каждый упарывается как может. Кто-то принимает наркотики, кто-то – алкоголь, кто-то уходит в религию, кто поумнее и талантливее – уходит в искусство. Каждый ищет, где ему спрятаться от реальности. Обычный инстинкт самосохранения.



В этот раз людям не повезло: вместо дешевого пойла им попалась отрава. Для тех, кто не знает, что такое боярышник и подобные лосьоны, я расскажу. Признаться, я сам несколько раз пробовал их, исключительно ради познания этого сурового мира. Так вот, фунфырик с боярышником – это обычный алкогольный напиток на основе этилового спирта. Если произведен качественно, он относительно безопасен для человека. Предупреждение о том, что его нельзя принимать внутрь, – чистая формальность, нужная лишь для того, чтобы иметь возможность продавать эти фунфырики в автоматах, аптеках и магазинах в неурочное время. 99,9% потребителей всегда покупали это пойло для употребления внутрь. Все всё понимают. В 90-е годы в спортивных магазинах большим спросом пользовались бейсбольные биты. Но вы же не испытывали иллюзий насчёт того, кто и зачем их покупает? Вы же не думали, что народ начал резко увлекаться бейсболом?







Но тут случилась беда! Производитель вместо классического этилового спирта произвел партию на основе метилового. Употребление метанола внутрь в значительных количествах означает быструю смерть (в течение 2-3 часов), но даже 5-10 мл могут вызвать слепоту. При этом отравление опасно тем, что его начальная фаза напоминает отравление обычным алкоголем, а значит, не каждый решится вызвать скорую (и не факт, что кто-то приедет).



Пострадавшие в Иркутске точно не могли знать о том, что они пьют яд, поскольку на этикетке было написано, что основной компонент концентрата – этиловый спирт, то есть обычный алкоголь. Из токсичных веществ на этикетке был указан лишь диэтилфталат.



Для умников вроде Коха, нужно уточнить, что продажа товаров с содержанием метанола в России запрещена. Даже стеклоомывающие жидкости с метиловым спиртом нельзя использовать, потому что это может вызвать отравление. Это для тех, кто не понимает, почему завели дела на производителей отравы. Но по задержаниям я не спешу делать выводы, здесь надо сначала разобраться. Не спешите делать выводы и вы.





"Теперь я предлагаю вам последнее и наилучшее. "Венец трудов, превыше всех наград", как сказал поэт. Короче, я предлагаю вам коктейль "сучий потрох", напиток, затмевающий все. Это уже не напиток – это музыка сфер. Что самое прекрасное в мире? – борьба за освобождение человечества. А еще прекраснее вот что (записывайте)":



Ингредиенты:



Пиво "Жигулевское" — 100 г.

Шампунь "Садко – богатый гость" — 30 г.

Резоль для очистки волос от перхоти – 70 г.

Средство от потливости ног – 30 г.

Дезинсектакль для уничтожения мелких насекомых – 20 г.".



Сейчас в Иркутске изъяли уже 500 литров "Боярышника" с метанолом. Сколько ещё таких напитков по всей стране, остаётся только гадать.



Скоро в предновогодней суете все забудут о 60 несчастных, погибших от отравы, но проблема никуда не исчезнет. Завтра опять умрет 40 человек, и послезавтра 40, а к концу года Роспотребнадзор отрапортует о 15 000 погибших от отравления алкоголем. Это кстати, не вонючие алкаши, это разные люди. Среди погибших в Иркутске, например медсестра...







Сейчас алкогольный рынок – большая дойная корова для бюджета. Нет денег? Поднимем акцизы на спирт! Водка дорожает, доходы бюджета растут, официальная статистика потребление алкоголя падает – везде плюсы! Путин может радостно заявить, что русский мужик начал меньше пить, всё хорошо! Я уверен, на пресс-конференции в пятницу он что-то такое обязательно заявит. Но жизнь устроена так, что если у человека есть потребность упороться, он найдет способ. Самый простой пример –



Мы уже проходили при Горбачеве попытку убрать с полок алкоголь, чтобы народ перестал пить. К чему это привело, все помнят. Сегодня Путин выступил и попросил усилить контроль за оборотом всяких боярышников и стекломоя, который можно принимать вместо водки. Что дальше? Боярышник исчезнет, а народ найдет очередную отраву, чтобы хоть на время стать одухотворенным:

"Уже после двух бокалов этого коктейля человек становится настолько одухотворенным, что можно подойти и целых полчаса с полутора метров плевать ему в харю, и он ничего тебе не скажет".



Вы, конечно, можете не ассоциировать себя с этими людьми. Как это возможно, не иметь 190 рублей на бутылку водки? Кто-то даже радуется их смерти, а что, помер очередной алкаш и хрен с ним. Кому по нему плакать? А я не могу осуждать этих людей и не могу не плакать по ним. 10% населения России России употрябляет эту дрянь и 15 000 человек в год умирает от нее. Это позор великой страны.







Чтобы решить проблему алкоголизма, надо бороться с причинами. Например, можно делать красивые удобные города, чтобы человек в условном Иркутске не чувствовал себя говном. Чтобы в условной Твери ему не хотелось повеситься от этой безнадеги. Да вы и сами прекрасно понимаете, отчего простой русский мужик спивается. Человек спивается, теряет человеческий облик потому, что не чувствует себя человеком, а сил и желания бороться нету. В 1970-м году Венедикт Ерофеев написал «Москва — Петушки», прошло 46 лет, а кажется, ничего не изменилось.

"О, тщета! О, эфемерность! О, самое бессильное и позорное время в жизни моего народа – время от рассвета до открытия магазинов! Сколько лишних седин оно вплело во всех нас, в бездомных и тоскующих шатенов. Иди, Веничка, иди.… А бабушка моя, глухонемая, с печи мне говорит: «Вот видишь, как далеко зашла ты, Дашенька, в поисках своего „я“!» И вот тут случилось все остальное: один из них, с самым свирепым и классическим профилем, вытащил из кармана громадное шило с деревянной рукояткой; может быть даже не шило, а отвертку или что-то еще – я не знаю. Но он приказал остальным держать мои руки, и как я не защищался, они пригвоздили меня к полу, совершенно ополоумевшего...



– Зачем – зачем?.. Зачем – зачем – зачем?.. – бормотал я.



Они вонзили шило мне в самое горло...



Я не знал, что есть на свете такая боль, и скрючился от муки, густая, красная буква "ю" распласталась у меня в глазах и задрожала. И с тех пор я не приходил в сознание, и никогда не приду". Варламов Ну что, дорогие мои... Как предновогоднее настроение? А вы знаете, что от отравления боярышником и прочими "фунфыриками" сегодня умерло 40 человек? И вчера умерло 40! И завтра 40 умрёт! Они каждый день по 40 в среднем умирают! В год – почти 15 000! Вот позавчера умерло больше 50 и в одном городе, и вы заметили. А так мрут каждый день, и никто внимания не обращает. И с каждым годом всё больше.Вот вам статистика. Зарегистрированные случаи острых отравлений алкоголем:За 2013 год — 52 029 человек;Из них умерли — 13 586 человек;За 2014 год — 48 807 человек;Из них умерли — 14 041 человек;За 2015 год — 50 463 человека;Из них умерли — 14 250 человек;2016-й ещё не посчитали, но пойдем на рекорд! Не сомневайтесь!И это только зарегистрированные случаи! А сколько алкашей просто под забором помирает? Кому они нужны? Кто их считает?Что пьют? Денатурат, одеколон и парфюмерные изделия, стеклоочиститель, суррогаты алкоголя, технический спирт, тормозную жидкость и т.д.Я тут заметил, что многие не видят ничего страшного в том, что каждый день в России какое-то количество людей умирает от того, что пьют какое-то говно. Господин Кох вообще написал , что нет никаких проблем, просто люди – дебилы. Написано же "Не пить!", а они выпили: "Люди пьют не потому, что Путин плохой (хоть он и плохой). Если бы дело обстояло именно так, то тогда невозможно было бы обьяснить почему они пили до Путина. Люди пьют всякую гадость потому, что они мудаки. Просто дебилы и все. И нечего тут разводить философию."Мы вообще живём в удивительной стране. У нас постоянно все делают не то, что написано. Одни дебилы курят спайсы (или колют? что с ними делают, ума не приложу), другие дебилы переходят дорогу в неположенном месте и попадают под машины, ещё есть дебилы, которые смотрят на всё это и вешаются. Их, кстати, больше, чем тех, кто боярышник пьет:У нас вообще "дебилов" много... Доля суррогатного алкоголя ("Боярышника" и других медицинских настоек и косметических лосьонов) на рынке крепкого алкоголя составляет 13,79%. В 2015 году это было 200 млн литров. По оценке Центра изучения федерального и региональных рынков алкоголя, медицинские настойки и алкоголесодержащие лосьоны регулярно употребляют более 10% россиян – то есть 12-15 млн человек.Вы вообще только вдумайтесь в эти цифры. Это не какая-то случайная смерть 60 человек. Это глобальная проблема.Для тех, кто с ней не знаком, я немного поясню. Так вышло, что после 15 лет сверхдоходов от продажи ресурсов в нашей стране живут миллионы людей, которые не могут позволить себе купить даже самую дешёвую бутылку водки. У 22% россиян денег хватает только на еду , и с каждым годом становится всё хуже. А выпить хочется. Смотрят они в окно, смотрят на свою зарплату, смотрят в телевизор – и как тут не выпить? Как смотреть на Иркутск, Омск или любой другой русский город в 2017 году и не выпить? Как смотреть телевизор, вот этого Соловьёва, Киселёва, сериалы про ментов, шоу про инопланетян и не выпить? Как смотреть на кортеж губернатора, на инстаграм Ксении Собчак, на расследования Навального трезвым? Миллионы людей в сегодняшней России не могут жить без изменения сознания. Это естественная потребность организма, чтобы не сойти с ума.А дальше каждый упарывается как может. Кто-то принимает наркотики, кто-то – алкоголь, кто-то уходит в религию, кто поумнее и талантливее – уходит в искусство. Каждый ищет, где ему спрятаться от реальности. Обычный инстинкт самосохранения.В этот раз людям не повезло: вместо дешевого пойла им попалась отрава. Для тех, кто не знает, что такое боярышник и подобные лосьоны, я расскажу. Признаться, я сам несколько раз пробовал их, исключительно ради познания этого сурового мира. Так вот, фунфырик с боярышником – это обычный алкогольный напиток на основе этилового спирта. Если произведен качественно, он относительно безопасен для человека. Предупреждение о том, что его нельзя принимать внутрь, – чистая формальность, нужная лишь для того, чтобы иметь возможность продавать эти фунфырики в автоматах, аптеках и магазинах в неурочное время. 99,9% потребителей всегда покупали это пойло для употребления внутрь. Все всё понимают. В 90-е годы в спортивных магазинах большим спросом пользовались бейсбольные биты. Но вы же не испытывали иллюзий насчёт того, кто и зачем их покупает? Вы же не думали, что народ начал резко увлекаться бейсболом?Но тут случилась беда! Производитель вместо классического этилового спирта произвел партию на основе метилового. Употребление метанола внутрь в значительных количествах означает быструю смерть (в течение 2-3 часов), но даже 5-10 мл могут вызвать слепоту. При этом отравление опасно тем, что его начальная фаза напоминает отравление обычным алкоголем, а значит, не каждый решится вызвать скорую (и не факт, что кто-то приедет).Пострадавшие в Иркутске точно не могли знать о том, что они пьют яд, поскольку на этикетке было написано, что основной компонент концентрата – этиловый спирт, то есть обычный алкоголь. Из токсичных веществ на этикетке был указан лишь диэтилфталат.Для умников вроде Коха, нужно уточнить, что продажа товаров с содержанием метанола в России запрещена. Даже стеклоомывающие жидкости с метиловым спиртом нельзя использовать, потому что это может вызвать отравление. Это для тех, кто не понимает, почему завели дела на производителей отравы. Но по задержаниям я не спешу делать выводы, здесь надо сначала разобраться. Не спешите делать выводы и вы.Сейчас в Иркутске изъяли уже 500 литров "Боярышника" с метанолом. Сколько ещё таких напитков по всей стране, остаётся только гадать.Скоро в предновогодней суете все забудут о 60 несчастных, погибших от отравы, но проблема никуда не исчезнет. Завтра опять умрет 40 человек, и послезавтра 40, а к концу года Роспотребнадзор отрапортует о 15 000 погибших от отравления алкоголем. Это кстати, не вонючие алкаши, это разные люди. Среди погибших в Иркутске, например медсестра...Сейчас алкогольный рынок – большая дойная корова для бюджета. Нет денег? Поднимем акцизы на спирт! Водка дорожает, доходы бюджета растут, официальная статистика потребление алкоголя падает – везде плюсы! Путин может радостно заявить, что русский мужик начал меньше пить, всё хорошо! Я уверен, на пресс-конференции в пятницу он что-то такое обязательно заявит. Но жизнь устроена так, что если у человека есть потребность упороться, он найдет способ. Самый простой пример – с марихуаной . Криминализация безвредной для здоровья марихуаны (от травы нельзя умереть, поэтому её свободно начали продавать в Европе и Штатах) привела к тому, что народ подсел на синтетически наркотики, которые убивают людей за несколько лет. Недоступность легального безопасного алкоголя привела к тому, что народ начинает с каждым годом всё больше травиться всяким говном.Мы уже проходили при Горбачеве попытку убрать с полок алкоголь, чтобы народ перестал пить. К чему это привело, все помнят. Сегодня Путин выступил и попросил усилить контроль за оборотом всяких боярышников и стекломоя, который можно принимать вместо водки. Что дальше? Боярышник исчезнет, а народ найдет очередную отраву, чтобы хоть на время стать одухотворенным:Вы, конечно, можете не ассоциировать себя с этими людьми. Как это возможно, не иметь 190 рублей на бутылку водки? Кто-то даже радуется их смерти, а что, помер очередной алкаш и хрен с ним. Кому по нему плакать? А я не могу осуждать этих людей и не могу не плакать по ним. 10% населения России России употрябляет эту дрянь и 15 000 человек в год умирает от нее. Это позор великой страны.Чтобы решить проблему алкоголизма, надо бороться с причинами. Например, можно делать красивые удобные города, чтобы человек в условном Иркутске не чувствовал себя говном. Чтобы в условной Твери ему не хотелось повеситься от этой безнадеги. Да вы и сами прекрасно понимаете, отчего простой русский мужик спивается. Человек спивается, теряет человеческий облик потому, что не чувствует себя человеком, а сил и желания бороться нету. В 1970-м году Венедикт Ерофеев написал «Москва — Петушки», прошло 46 лет, а кажется, ничего не изменилось.



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