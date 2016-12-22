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Страна начала больше зарабатывать
22 декабря 2016 | 09:15
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Промышленное производство в Украине в ноябре 2016 года выросло на 3,7% по сравнению с аналогичным месяцем 2015 года, тогда как в октябре оно увеличилось на 0,8%, в сентябре — на 2%, а в августе — 3,4%.
В соответствии с новой формой предоставления данных ведомство уточняет, что с коррекцией на эффект календарных дней промпроизводство в ноябре к ноябрю прошлого года увеличилось на 2,3% по сравнению с 1,6% в октябре, 2,2% — в сентябре и 1,5% — в августе.
В целом за 11 месяцев 2016 года рост в промышленности ускорился до 2,1% с 1,9% по итогам 10 месяцев и 2%, на которых он держался по итогам восьми и девяти месяцев.
Госстат уточняет, что в ноябре по отношению к октябрю текущего года промышленное производство увеличилось на 0,8%, а с учетом сезонного фактора — на 0,7%.
Ведомство также напоминает, что в январе-ноябре-2015 спад к январю-ноябрю-2014 составлял 14%, а в целом за минувший год промпроизводство в Украине сократилось на 13,4%, тогда как в 2014 году — на 10,1%, в 2013 году — на 4,7%, в 2012 году — на 0,5%.
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