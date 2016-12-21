У запорізському музеї виявили крадіжку, якої не було

21 декабря 2016 | 17:07 , Ростислав Тригуб, для ТЕМИ

У Запорізькому обласному краєзнавчому музеї за сприяння преси сталася крадіжка…

Саме так: журналісти відвідали музей у той час, коли в ньому відкривалася довгоочікувана виставка скіфських археологічних скарбів. До цього урочистого моменту нарешті завершилося оформлення великої виставкової зали, яку не спромоглися відремонтувати протягом десяти попередніх років…

Урочистості пройшли на вищому рівні, було багато преси, публікацій. Музейники і керівники області приймали заслужені вітання. І раптом у соцмережах промайнуло «авторитетне» повідомлення відвідувача, який звернув увагу на відсутність в експозиції кількох радянських марок і значків.

А оскільки автор напевно вважав себе «визначним профі» музейної справи, він звернувся «за коментарем» до наглядачки-пенсіонерки. Зрозуміло, що жінка чесно сказала, що нічого не знає.

Ось тоді, «на підставі достовірних даних», запорізький шерлок холмс розкрив грандіозний заговір: марки й значки викрали та продали за фантастичні гроші на міжнародному ринку!

Про результати такого блискучого «розслідування» безстрашний «борець з корупцією» відразу написав у соцмережах, а ще більш «високопрофесійні колеги» підхопили плітку й подали її як доконаний факт: співробітники Запорізького музею крадуть і продають експонати!

Сказати, що музейники і керівництво Запорізької ОДА були здивовані, це не сказати нічого…

Насправді, враховуючи процес декомунізації, триває робоче переоформлення експозицій, змінюються концепції, а значить, частина експонатів переміщується в фонди, через що деякі вітрини залишилися порожніми. Робочий момент – не більше. Але ж звинувачення вже озвучене!

-В деяких ЗМІ було розповсюджено інформацію про зникнення експонатів в Запорізькому краєзнавчому. - заявив Владислав Мороко, директор Департаменту культури, туризму, національностей та релігій Запорізької ОДА. Але ж ці експонати були переміщені до фондів музею ще 2009 року у зв’язку з неможливістю їх експонування в старих музейних модулях (тобто на стендах). Крім того, саме ця експозиція буде оновлена, бо вже не відповідає вимогам часу – ані змістом, ані дизайном. Керівництво області докладає всіх зусиль для нормального функціонування і розвитку закладів культури! Відповідно, є чимало здобутків, як у Запорізького краєзнавчого. Звісно, є і проблеми. Ми про них відкрито говоримо, намагаємося вирішити. З розумінням сприймаємо критику. Але ж, очікуємо від критиків конструктиву й правдивості. Врешті-решт, журналістські професійні стандартище ніхто не скасовував. Запевняю: «зради» немає, все на місці. Ласкаво просимо в музей!

Шоковане «сенсацією» й керівництво музею: всі експонати на обліку, зокрема «зниклі», вони зберігаються в фондах! Можливо, блогерам та журналістам варто фаховіше ставитися до своїх заяв, й тоді в українських музеях поменшає крадіжок?..