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Сделка года. Пять вопросов о национализации ПриватБанка
21 декабря 2016 | 13:00
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Финансовый аналитик Александр Паращий объясняет, почему Приват оказался в госсобственности и кто от этого выиграл.
Александр Паращий, руководитель аналитического отдела Concorde Capital отвечает на основные вопросы о причинах и последствиях национализации ПриватБанка.
1. Дыра в капитале размером 148 млрд грн и неспособность акционеров ее залатать.
В условиях огромных рисков, акционеры свои деньги вкладывать не пожелали - и их можно понять
Очевидно, это произошло по нескольким причинам: не все заемщики банка платили проценты (лишь около двух третей); банк привлекал деньги по слишком высоким ставкам.
Банк попал в порочный круг. Чтобы обеспечить себя средствами к существованию (ведь он тратил больше, чем зарабатывал) - банку приходилось привлекать новые депозиты, а для этого - предлагать высокие ставки. Высокие ставки приводят к высоким затратам, которые не покрываются процентными доходами и увеличивают потребность в новых деньгах.
Таким образом, банк превращался в финансовую пирамиду, усугубляя свои проблемы.
- НБУ ужесточил требования к залогам под кредиты.
Это так, но это не было причиной плохого состояния банка - новые требования просто обнажили проблему. Если раньше заемщики в обеспечение кредита могли дать любые "бумажки", то сейчас НБУ требует только твердые залоги (потому как только такое обеспечение дает гарантию банку, что кредиты вернут). Но большинство заемщиков банка решили не вносить твердые залоги - а значит, прозрачно намекнули, что кредиты возвращать они не собираются. Как и не собирались и раньше - просто сейчас это стало очевидно.
Для защиты от оттока, каждый банк должен держать определенный запас живых денег, а в случае особо агрессивного оттока, НБУ может поддержать банк рефинансированием. По данным НБУ, обязательный запас живых денег ПриватБанка в 2016 году должен был составлять 6,5 - 7,5 млрд. грн. Но у банка было на протяжении года всего 2,0-4,0 млрд. грн. Поэтому пережить последнюю атаку ему было действительно сложно. По словам Александра Дубилета, она вкладчики забирали около 2 млрд грн в день. Очевидно, что и НБУ в данной ситуации не особо старался поддержать ликвидность банка (хотя мог бы) - видимо, тем самим, подталкивая акционеров к передаче банка в государственные руки.
Таким образом, версия информационной атаки имеет право на существование, но она стала лишь последним аргументом в пользу национализации, а никак не причиной. Возможный отток депозитов на сумму хоть 20 млрд грн за две недели можно было выдержать - и это гораздо меньшая проблема, чем возможный недостаток в размере 160 млрд грн.
- около 12,8 млрд грн принудительно внесут международные кредиторы ПриватБанка - держатели еврооблигаций;
- около 18,4 млрд грн принудительно внесут бывшие акционеры (связанные лица) банка - их депозиты и ссуды банку будут фактически "национализированы";
В безусловном выигрыше оказываются бывшие акционеры ПриватБанка
В относительном исчислении, больше всех за национализацию банка заплатят международные кредиторы - держатели еврооблигаций банка на сумму около 12,8 млрд грн. По плану правительства, они не получат ничего. Конечно, они от этого не в восторге, и скорее всего, будут судиться. Примечательно, что многие из держателей Еврооблигаций имели шанс получить свои деньги в полном размере в 2015 и начале 2016 (когда наступали сроки погашения бондов). Но, похоже, по настоянию НБУ и МВФ, банк был лишен даже теоретической возможности рассчитаться с кредиторами. Год назад их уговорили на пролонгацию долга - теперь же этот долг спишут в ноль.
Список выигравший и проигравших можно расширить.
Есть ли риск для курса гривни из-за национализации ПриватБанка?
Александр Паращий,
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