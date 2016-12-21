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НБУ уже сократил долг Привата на 32 млрд.грн.
21 декабря 2016 | 12:30
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Обязательства ПриватБанка на сумму 32 млрд грн по вкладам перед структурами, связанными с его акционерами, уже списаны. Об этом сообщила глава НБУ Валерия Гонтарева в эфире телеканала Украина.
"32 млрд - это так называемые связанные депозиты и счета, связанные с акционерами банка. Мы не собираемся, как государство покрывать эти средства своими гарантиями. Мы их уже списали. Фонд гарантирования объявит, какую сумму он списал. НБУ предложил списать 32 млрд грн", - сказала глава НБУ.
"Большинство этих средств связаны с бизнесом и компаниями акционеров", - добавила Гонтарева.
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