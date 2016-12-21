|
Рада одобрила экспортную экспансию украинских товаров
21 декабря 2016 | 09:12
распечатать комментарии [0] добавить в
За закон об обеспечении масштабной экспортной экспансии украинских производителей N2142а проголосовали 237 депутатов.
Рада приняла закон об обеспечении масштабной экспортной экспансии украинских товаров.
Как передает корреспондент ЛІГА.net, за закон об обеспечении масштабной экспортной экспансии украинских производителей путем страхования, гарантирования и удешевления кредитования экспорта N2142а проголосовали 237 депутатов.
Предусмотрено, что Кабмин создает госучреждение по поддержке экспорта. Учреждение будет заниматься страхованием и перестрахованием, предоставлять гарантии по договорам.
Учреждение также будет агентом Кабмина по удешевлению стоимости экспортных кредитов. Уставный капитал учреждения должен составить не менее 100 млн грн.
Он будет формироваться за счет госбюджета и других источников, не запрещенных законом. Чистая прибыль учреждения будет направляться на пополнение ее уставного капитала.
также читайте
[21.12.2016]
[21.12.2016]
[20.12.2016]
|
Загрузка...
по теме
За півроку Україна добудує сховище ядерного палива
22. 12. 2016 | 15:53
Рада схвалила амністію
22. 12. 2016 | 15:20
Верховна Рада ухвалила закон про амністію у 2016 році з пропозиціями Президента. За відповідне рішення проголосували 226 народних депутатів, передає кореспондент УНН. Згідно з законом, передбачається звільнення від відбування покарання у вигляді позбавлення волі на певний строк та від інших покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, осіб, визнаних винними у вчиненні умисного злочину, який не є тяжким або особливо тяжким.
От боярышника умерли уже 72 человека
22. 12. 2016 | 11:47
Число жертв отравления поддельным спиртосодержащим средством "Боярышник" в Иркутске достигло 72 человека, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе Минздрава региона.
Страна начала больше зарабатывать
22. 12. 2016 | 09:15
Промышленное производство в Украине в ноябре 2016 года выросло на 3,7% по сравнению с аналогичным месяцем 2015 года, тогда как в октябре оно увеличилось на 0,8%, в сентябре — на 2%, а в августе — 3,4%.
У запорізському музеї виявили крадіжку, якої не було
21. 12. 2016 | 17:07 , Ростислав Тригуб, для ТЕМИ
У Запорізькому обласному краєзнавчому музеї за сприяння преси сталася крадіжка…
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»