Рада одобрила экспортную экспансию украинских товаров

Рада приняла закон об обеспечении масштабной экспортной экспансии украинских товаров.

Как передает корреспондент ЛІГА.net, за закон об обеспечении масштабной экспортной экспансии украинских производителей путем страхования, гарантирования и удешевления кредитования экспорта N2142а проголосовали 237 депутатов.

Предусмотрено, что Кабмин создает госучреждение по поддержке экспорта. Учреждение будет заниматься страхованием и перестрахованием, предоставлять гарантии по договорам.

Учреждение также будет агентом Кабмина по удешевлению стоимости экспортных кредитов. Уставный капитал учреждения должен составить не менее 100 млн грн.

Он будет формироваться за счет госбюджета и других источников, не запрещенных законом. Чистая прибыль учреждения будет направляться на пополнение ее уставного капитала.

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