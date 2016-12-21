России нет в списке приоритетных угроз безопасности США Трампа, - Foreign Policy

21 декабря 2016 | 08:53

Пентагон в последние несколько месяцев неоднократно называл российскую угрозу первоочередной Угроза безопасности США со стороны России не входит в список военных приоритетов избранного президента США Дональда Трампа. Об этом свидетельствует документ, который получил действующий замминистра обороны США Брайан Маккеон от представителя переходной команды избранного президента страны Миры Рикардел, передает Foreign Policy.

При этом в документе упоминаются приоритеты Трампа в вопросах безопасности, в том числе - необходимость уничтожения "Исламского государства", укрепить боеготовность американской армии, содействовать развитию кибербезопасности, добиться более эффективной работы внутри самого Пентагона. В то же время источник издания в окружении Трампа заявил, что будет ошибкой предполагать, что упомянутыми в документе пунктами ограничиваются приоритетные темы для избранного президента. При этом Пентагон, как отмечает издание, в последние несколько месяцев неоднократно заявлял о российской угрозе, как о первоочередной.

В частности об этом говорил на заседании сенатского комитета по международным делам глава Объединенного комитета начальников штабов Джозеф Данфорд. Заместитель главы пресс-службы Пентагона Гордон Троубридж заявил, что это дело переходной команды расставлять свои приоритеты.

"Мы обеспечили их информацией по России", - добавил он. Напомним, Государственный департамент США обеспокоен попыткой боевиков на Донбассе занять позиции украинских военных и считает ее прямым нарушением Минских соглашений Россией.

РБК