ТЕМА

На стабилизацию ПриватБанка необходимо не меньше года

21 декабря 2016 | 08:57

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Процесс стабилизации ПриватБанка займет до трех лет. Об этом заявила глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева в эфире телеканала "Украина".


 В частности, Гонтарева заявила, что прогноз министра финансов Украины Александра Данилюка о том, что на стабилизацию ПриватБанка необходимо 6-9 месяцев, кажется ей довольно оптимистическим.

"Думаю, ПриватБанк будет иметь стоимость и его можно будет продать. Но 9 месяцев - это очень оптимистический прогноз. По моим подсчетам, это займет не меньше года, но не больше 3 лет", - заявила она. По словам Гонтаревой, в наблюдательный совет ПриватБанка войдут зарубежные специалисты, которые помогут с трансформациями банка.

"Банк как бизнес не перестал существовать, мы не отправили его на ликвидацию, а гарантировали населению все его депозиты. Сейчас капитал банка будет сформирован государственными бумагами, придет сильная новая команда менеджмента и наблюдательный совет с зарубежными специалистами, которые помогут с трансформациями этого банка", - заявила она.
 



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