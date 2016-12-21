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Открыли тоннель под Босфором
21 декабря 2016 | 08:51
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По тоннелю смогут проезжать 68 тыс. автомобилей в день.
В Стамбуле 20 декабря открыли автомобильный тоннель "Евразия" под проливом Босфор. Об этом говорится в сообщении турецкого телеканала NTV.
В церемонии открытия тоннеля приняли участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр страны Бинали Йылдырым.
Туннель до 30 января будет работать 14 часов (с 7:00 утра и до 21:00), а после указанной даты планируется переход тоннеля на 24-часовой режим работы. Согласно сообщению, до начала 2017 года проезд по тоннелю "Евразия" будет бесплатным.
Затем планируется установить плату за проезд в размере 4 долларов плю с НДС для легковых автомобилей и 6 долларов плюс НДС - для микроавтобусов. Проезд по тоннелю составляет 15 минут. Также установлено ограничение по скорости - до 70 км/ч. По тоннелю смогут проезжать 68 тыс. автомобилей в день.
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