Открыли тоннель под Босфором

21 декабря 2016 | 08:51

По тоннелю смогут проезжать 68 тыс. автомобилей в день.

В Стамбуле 20 декабря открыли автомобильный тоннель "Евразия" под проливом Босфор. Об этом говорится в сообщении турецкого телеканала NTV.

В церемонии открытия тоннеля приняли участие президент Турции ​Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр страны Бинали Йылдырым.

Туннель до 30 января будет работать 14 часов (с 7:00 утра и до 21:00), а после указанной даты планируется переход тоннеля на 24-часовой режим работы. Согласно сообщению, до начала 2017 года проезд по тоннелю "Евразия" будет бесплатным.

Затем планируется установить плату за проезд в размере 4 долларов плю с НДС для легковых автомобилей и 6 долларов плюс НДС - для микроавтобусов. Проезд по тоннелю составляет 15 минут. Также установлено ограничение по скорости - до 70 км/ч. По тоннелю смогут проезжать 68 тыс. автомобилей в день.

РБК