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Агробизнесу грозят роботизация и безработица
11 января 2017 | 08:55
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В период с 1950 по 2010 годы, по данным Международной организации труда, доля сельскохозяйственных работников в общем объеме рабочей силы в развивающихся странах снизилась с 81% до 48,2%, а в развитых странах - с 35% до 4,2%. Появление на полях роботов ускорит этот процесс. В не столь отдаленном будущем людям будет больше нечего делать на сельскохозяйственных угодьях: пахать, сеять и убирать урожай на полях будут исключительно роботы. Кое-где они уже работают, причем круглосуточно.
Крупные хозяйства используют первые образцы самоуправляемых тракторов, которые способны распахивать большие поля, используя данные спутниковой навигации.
Беспилотные аппараты уже наблюдают с воздуха за состоянием почвы и посевов. Датчики на почве отслеживают ее влажность и содержание питательных веществ, подавая команды на включение ирригационных установок, снабжающих растения водой и микроэлементами.
В Японии, например, в следующем году начнет работу первая в мире полностью автоматизированная ферма по выращиванию зеленого салата.
Нет никаких сомнений, что будущее сельского хозяйства - за такими автоматизированными хозяйствами.
Дефицит продовольствия
По данным Всемирного банка, если рост населения планеты продолжится нынешними темпами, к 2050 году миру потребуется производить на 50% больше продуктов питания.
При этом последствия глобального потепления могут привести к снижению урожайности основных культур более чем на четверть.
Решением этой проблемы может стать роботизация и автоматизация всего агротехнического сектора глобальной экономики.
Автоматические тракторы уже сейчас появляются на полях в крупных хозяйствах. CNH INDUSTRIAL
Американская фирма WinterGreen Research прогнозирует, что объем этого рынка возрастет с 817 млн долларов в 2013 году до 16,3 млрд долларов уже к 2020 году.
При этом инвестиционный банк Goldman Sachs настроен еще более оптимистично, предсказывая расширение этого сектора до 240 млрд долларов в течение ближайших пяти лет. В настоящее время между такими крупными производителями сельхозтехники, как компании John Deere, CNH Industrial и AGCO, развернулась ожесточенная конкурентная борьба на рынке самоуправляемых тракторов.
Новые методы вторгаются не только в область крупной сельхозтехники, но и в средства управления и контроля за состоянием полей и посевов.
Компания Deepfield, основанная в Германии концерном Bosch, разрабатывает автоматические системы контроля за состоянием сельхозкультур в процессе роста, которые отслеживают уязвимость различных генетических вариаций к сорнякам и засухам.
Тем временем инженеры проекта Hands Free Hectare в Шропшире в Англии решили доказать, что современная ферма вообще не нуждается в прямом вмешательстве человека.
Проект Hands Free Hectare предусматривает полное отсутствие человека в процессе выращивания продукции. HARPER ADAMS UNIVERSITY
В рамках этого проекта зерновые культуры в предстоящем году будут выращиваться с применением автоматизированных тракторов для распашки полей и сева, а также беспилотных аппаратов для наблюдения за ростом культур.
Инженеры из Университета Харпера Адамса и компании Precision Decisions в северном Йоркшире сейчас проводят испытания прототипов машин, которые выйдут на поля в марте будущего года.
Идеальная подрезка и прополка
Трудно представить, чтобы такой традиционный сектор агропромышленного рынка, как виноделие, нуждался в автоматизации. Однако и там машины играют всё более важную роль.
Уже в течение нескольких лет виноделы пользуются беспилотниками, оснащенными видеокамерами высокого разрешения и сенсорами, для оценки состояния виноградников и почв.
А в винодельческой Бургундии нехватка рабочей силы вынудила изобретателя Кристофа Милло заняться разработкой робота для обрезки виноградных лоз под названием Wall-Ye.
Робот по обрезке винограда совершает одну операцию каждые пять секунд. WALL-YE
Последняя модель этого четырехколесного робота способна подрезать побег раз в пять секунд. Робот оснащен шестью камерами, инфракрасными сенсорами и двумя манипуляторами, а управляет машиной планшетный компьютер, размещённый внутри.
Эта машина способна учиться на собственных ошибках; кроме того, она может пропалывать траву вокруг каждой лозы. Солнечная батарея обеспечивает работу аппарата в течение 10-12 часов. Поэтому одна замена батареи в течение дня способна обеспечить круглосуточную работу машины.
По словам изобретателя, самой трудной проблемой является распознавание графических изображений - роботу нужно самому решить, где именно делать надрез. Легче это делать ночью, потому что яркие лампы освещают виноградный куст, отсекая фон. В следующем году Милло планирует отправиться в Калифорнию, где его машинами заинтересовались местные виноделы.
Салат и роботы
При этом некоторые специалисты считают, что возделывание земли для выращивания продуктов - вообще устаревший концепт.
Японская компания Spread's собирается запустить в будущем году в Киото прототип первой автоматической фермы по выращиванию салата - его производительность составит 30 тысяч кочанов в сутки.
Интересно, что ферма вытянута не по горизонтали, а по вертикали - в высоком здании, в котором размещаются лотки по выращиванию салата, ведь в таких странах, как Япония, земля стоит очень дорого, и такой вариант выращивания растений имеет прямой экономический смысл.
Автоматическая ферма японской компании Spread's открывается уже в будущем году. SPREAD
Все работы по посеву, поливке, обрезке и сбору урожая будут производить машины. Такая автоматизация сокращает себестоимость продукции на 50%. А использование для освещения здания светодиодных ламп сокращает расходы на энергоснабжение на 30%.
При этом совершенно неважно, какая погода на улице и даже в каком климате расположена ферма.
Кроме того, вертикальная схема выращивания растений позволяет повторно использовать до 98% используемой для полива воды, и производить продукты питания прямо в городах, сокращая расходы на транспортировку продукции и выброс в атмосферу вредных газов.
Беспилотные роботы
По всему миру разработчики заняты созданием летающих роботов, которые будут способны собираться в роеподобные группы и действовать сообща.
По словам доктора Тито Трианни из Института когнитивных наук и технологий в Риме, такие беспилотные аппараты, занятые прополкой угодий от сорняков, смогут оперативно оценивать ситуацию и распределять свои ресурсы на больших площадях.
Хотя обычно в сельской местности сигнал от навигационных спутников достаточно мощный, такие роботы очень чувствительны к утрате сигнала в мобильной сети или интернете.
Поэтому разрабатываемые летающие аппараты способны общаться между собой с помощью широкополосной радиосвязи, которая не зависит от мобильных сетей.
Такое активное внедрение автоматики и роботизация в сельском хозяйстве угрожает привести к безработице в отрасли.
Падрайг Белтон, Би-би-си
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