7 САМЫХ КРАСИВЫХ ТРЕККИНГОВЫХ МАРШРУТОВ ЕВРОПЫ

Пожалуй, один из самых легких и комфортных маршрутов, который подойдет даже для туристов с детьми: весь путь проходит вдоль «цивилизованного» побережья, если устанете (или если устанут дети), в любой момент можно сесть на поезд, чтобы вернуться домой. Протяженность маршрута — 12 километров, старт — в городе Риомаджоре, финиш — в Монтероссо. Лазурная Тропа петляет вдоль береговой линии, пересекая такие города и поселки, как Риомаджоре, Манарола, Корнилья, Вернацца и Монтероссо-аль-Маре. По дороге вас ждут несколько подъемов и спусков, но в целом дорога очень простая, с ней справится любой мало-мальски тренированный человек. Маршрут хорош еще и тем, что вы можете останавливаться в каждом из городов по пути так долго, сколько хотите, чтобы исследовать его получше, или же отойти от основного маршрута и подняться вверх по склонам, чтобы побыть в тишине. Хорош маршрут и тем, что пройти его можно в любое время года, но мы бы рекомендовали осень или, в крайнем случае, весну — минимум туристов и не так жарко, как летом. Подсказка: самый сложный отрезок маршрута — у Монтероссо, поэтому есть смысл припасти силы под конец пути для «финального броска». А еще можно разбить поход на два этапа и устроить себе передышку в Корнилье, которая находится как раз на середине маршрута. Добраться до начального пункта путешествия — Риомаджоре — удобнее всего поездом из Генуи (билеты можно найти здесь http://www.trenitalia.com/tcom-en), а в Геную — самолетом из Киева . Подробнее о Лазурной Тропе тут https://www.incinqueterre.com/ru/ 2. Grande Randonnee (GR 20), Корсика, Франция

Этот переход будет посложнее, чем предыдущий, уже хотя бы в силу своей протяженности (180 км, разбитых на 15 отрезков по 4-8 часов каждый). Сюда лучше всего отправляться либо в июне, либо в сентябре. Во-первых, наплыв треккеров значительно ниже, чем в июле-августе. Правда, работающих гостиниц в это время будет тоже меньше. Во-вторых, удобные погодные условия, благодаря которым даже новички смогут чувствовать себя на маршруте вполне уверенно. А вот с октября по май погодные условия ухудшаются. Зимой здесь и вовсе снежно, и даже в мае на перевалах обилие снега не редкость, что требует определенных навыков от путешественников. К тому же не все перевалы безопасны, поэтому, отправляясь в поход, желательно иметь некоторый опыт. Маршрут начинается в Каленцана, что на севере острова, в 12 км от города Кальви, и в Конка (на юге). Весь путь можно пройти в любом направлении, но проще будет сделать это с юга на север. Если же вы не собираетесь проходить весь маршрут, есть многочисленные выходы на всем протяжении тропы, так что вы сможете подобрать оптимальную протяженность путешествия для себя. А можно, по примеру многих европейских туристов, пройти только половину пути до Визавоны, а оттуда продолжить путешествие по острову уже на поезде. Добираться до места назначения (Каленцаны) придется с пересадками, так как прямого авиасообщения между Украиной и Корсикой нет. Удобнее всего выбрать перелет из Киева в Ниццу или Марсель , а оттуда на пароме — на Корсику. О паромных перевозках из Франции можно подробнее узнать здесь www.corsicaferries.com www.cmn.fr 3. Маршрут Лейгавегюр (перевал Фиммвюрдухаулс), Исландия

Эта тропа станет отличным выбором для всех, кто давно мечтал воочию увидеть красоту исландских пейзажей. Судите сами: на маршруте можно не только увидеть кратеры, оставшиеся после извержения вулкана Эйяфьядлайекюдль, но и целые поля застывшей лавы, ледники и скалы, а еще парк Тоурсмерк и ущелье с величественными водопадами, среди которых один из крупнейших и красивых в Исландии — Скоугафосс. Весь переход в оба конца имеет протяженность 80 километров. На всем маршруте есть домики, где путешественники могут отдохнуть (открыты они с конца июня до середины сентября). Ну а для тех, кто не желает проходить его весь, есть сокращенный вариант: пройти 20-25 километров по перевалу Фиммвюрдухаулс, перейти через парк Тоурсмерк и завершить путь у водопада Скоугафосс. На все про все у вас уйдет один день. На заметку: хотя тропа и находится на приличном удалении от больших городов, из Рейкьявика регулярно ходят автобусы к началу маршрута — хижине Landmannalaugar. Купить Купить билеты из Киева в Рейкьявик можно на сайте TRIPMYDREAM - от 220 евро. 4. Путь Святого Иакова/Дорога французских королей, Испания

Эта дорога очень хорошо обустроена всем необходимым для путешественников, а на пути регулярно попадаются дома для отдыха, где можно переночевать и перекусить. Правда, для неподготовленных новичков маршрут может оказаться довольно сложным. Поэтому многие для начала проходят не весь путь, а «вливаются» в поток паломников на одном из его участков или выбирают один из сокращенных маршрутов. Самый популярный — Дорога французских королей/Французский путь, который берет начало в Сен-Жан-Пье-де-Пор, проходит через Пиренеи и ведет в Галисию (Испания) с остановками в Леоне и Памплоне. До отправной точки — Сен-Жан-Пье-де-Пор — добираться придется поэтапно: самолетом из Киева до Парижа , а затем можно доехать поездом до Bayonne, а оттуда уже к месту отправления (вся дорога займет около 7.5 часов). Самое лучшее время для похода — весна и осень, когда спадает жара и народу на маршруте будет на порядок меньше. На заметку: если вы собираетесь преодолеть этот путь не просто как турист, но из религиозных соображений, вам нужно получить паспорт паломника, который позволит меньше платить за жилье и питание в дороге. Это можно сделать в отправной точке маршрута в специальном офисе для паломников. Больше о Пути Сантьяго можно найти здесьhttp://www.caminosantiago.ru/home/allrouts.html 5. Тропа Юго-Западного берега (Великобритания)

Исследовать Туманный Альбион лучше всего именно здесь, ведь на этом маршруте вы увидите одни из самых красивых пейзажей Британии. Дорога пролегает от Майнхеда (графство Сомерсет) до Гавани Пул, что в Дорсете, и в общей сложности тянется на 1016 километров. Тропа полностью огибает юго-западное побережье Великобритании, проходя через самую западную точку острова, и соединяет города Майнхэд и Пул. Также маршрут пересекает графство Корнуолл, где вы сможете полюбоваться колоритными пейзажами. Путь проходит в основном по побережью, лишь изредка уходя вглубь острова. Путешественникам стоит помнить об основной особенности маршрута — бухтах. Они попадаются на пути практически одна за другой, приводя к постоянному перепаду высот, а постоянные подъемы и особенно спуски могут привести к боли в коленях (особенно у неподготовленных туристов). Поэтому советуем на всякий случай запастись болеутоляющими средствами. Ну и, конечно, пресловутая английская погода: изменчивая, с частыми дождями и сильными ветрами. Так что дождевик, теплая одежда и непродуваемая куртка будут как нельзя кстати. Чтобы добраться до отправной точки маршрута — города Майнхед — из Украины, удобнее всего долететь из Киева в Бристоль , а оттуда от станции Бристоль Темпл Мидс (автобусом с пересадкой в Таунтоне) до Майнхеда. Сайт маршрута: http://www.southwestcoastpath.org.uk/ 6. Tour du Mont Blanc (Италия, Швейцария, Франция)

Этот поход универсален тем, что проходит через территорию сразу трех государств: Италии, Франции и Швейцарии. Только здесь у вас будет возможность насладиться видами самой высокой цепи гор в Европе с ледниками, скалами, зелеными пастбищами и степями. Традиционный маршрут начинается и заканчивается в Лез-Уш, его длина составляет около 170 километров, а прохождение занимает 7-11 дней. Добираться до Лез-Уш придется автомобилем, так как коммуна довольно сильно удалена от крупных городов. Самый быстрый вариант — долететь из Киева до Женевы или Берна, а оттуда — машиной до места начала маршрута. Поход вокруг Монблана начинается в Valle d'Aosta dal col de La Seigne, и по пути вы спуститесь к озеру Combal, пройдете через высокогорные пастбища, откуда открываются просто потрясающие виды, до озера Chécrouit и дальше, до дна долины, в Dolonne и Courmayeur. Отправляться покорять Монблан лучше в период с 15 июня и до середины сентября. Конечно, можно сделать это раньше или позже, но имейте в виду, что тогда почти все горные приюты могут быть закрыты, ну и не забывайте о непредсказуемости погоды. Больше о маршруте: http://www.autourdumontblanc.com/ru/ 7. Татры, Словакия