«Укртелеком»: все украдено, пора реприватизировать

14 апреля 2017 | 09:37 , Олег Ельцов, ТЕМА

Вчера генпрокурор Луценко сообщил в ФБ: "Печерський суд з метою забезпечення державних інтересів та відшкодування збитків задовольнив клопотання ГПУ про накладення арешту на акції Укртелекому та Трімобу". Удивительно, почему Юрий Витальевич не сообщил о судьбе экс-топ-менеджеров государственных "Ощвдбанка" и "Укрэксимбанка", выдавших невозвратные кредиты под эту мегааферу с "приватизацией" "Укртелекома". Теперь он благополучно раскраден. Доказать вину Ахметова сложно. Организатор аферы Дзекон скрывается в США, а банкиров никто трогать не станет. Ниже - статья ТЕМЫ, появившаяся в октябре прошлого года.

В последнее время тема возврата якобы ахметовского «Укртелекома» в государственное лоно стала поводом для активного пиара государственных мужей. Особенно бодро витийствовал генпрокурор Луценко. Обыватель потирает руки: наконец что-то украденное вернут народу! Черта с два! Из «Укртелекома» выжали все, что было. План выполнен: все украдено - можно возвращать, вместе с долгами.

14 сентября Юрий Луценко наговорил того, что было известно и до него, при этом что-то приврав, чего-то недоговорив.

«Телекоммуникационная компания "Укртелеком" была приватизирована кипрской компанией фактически бесплатно. Об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в эфире 24 канала, - сообщает УНИАН.

По его словам, компания из Кипра заплатила несколько сотен миллионов гривен за покупку "Укртелекома". "Затем под залог телекоммуникационной компании был взят кредит в одном из государственных банков Украины. Позже, деньги вывели на эту же кипрскую компанию", - рассказал Луценко.

"То есть, фактически, "Укртелеком" достался злоумышленникам бесплатно", - сказал генпрокурор.

Он добавил, что как только Кипр сообщит, кто бенефициар этой офшорной компании, этим человеком обязательно займется Генпрокуратура.»

В действительности изначально в схеме сомнительной приватизации «Укртелекома» фигурировали последовательно целых три компании ЕРIC: австрийская, кипрская и украинская, а также компания ESU. Кто истинный собственник компании – не известно. Вероятно, с тогдашней приватизации «Укртелекома» подкормились многие: Левочкин, Янукович, Ахметов…

А также экс-глава «Укртелекома» Георгий Дзекон и его правая рука Илья Солодовский. Условия конкурса составили так, что единственным реальным претендентом оказалась компания EPIC Advisors Limited. Последняя перепродала «Укртелеком» компании ESU, которой руководил Илья Солодовский. ESU завершила процедуру приватизационной схемы, перепродав «Укртелеком» компании «СКМ» Рената Ахметова. Уже в начале этой мутной приватизационной многоходовки было очевидно: ESU - лишь технический посредник.

Поэтому заявления генпрокурора по поводу оффшорки, имя собственника которой скоро узнает следствие – бред. Наверняка не узнаем. А если узнаем, то им окажется технический исполнитель, как и все упомянутые в схеме структуры.

Что касается «бесплатной приватизации», Луценко перегнул палку. Пять миллиардов гривен все же были уплачены. Остальные действительно взяты в долг у трех (а не одного) банка в обмен на ценные бумаги, имитированные под новую компанию. Деньги брали на два месяца и навсегда у «Ощадбанка», «Укрэксима» и коммерческого «Дельта-банка». Последний – банкрот, два первых сменили топ-менеджмент, ответственный за выдачу невозвратных кредитов.

Вот об этом бы и следовало говорить генпрокурору. Руководители госбанков, уволенных, но не уличенных в сговоре с собственниками «Укртелекома» при должном ведении следствия наверняка дадут показания на тех, кто давил на них при получении кредитов. Дальше маховик следствия должен раскрутиться и привести к требованию о выдаче украинским властям Дзекона и Солодовского – они полностью владеют схемой приватизации и способны назвать имена тех, кто стоял за ней и кто владеет сегодня компанией.

Дело в том, что в свое время Дзекон руководил «Укртелекомом» и успешно выводил его из зоны прибыльности. В 2010 году его уволили, но он незримо присутствует в телекомунникационном бизнесе Украины благодаря своей компании «Приоком», внедренной в отрасль настолько плотно, что государство не в состоянии заменить ее. А сам Дзекон с ближайшим помощником Солодовским вскоре после приватизации «Укртелекома» окончательно перебрался в США, где у него давно действует компания Priocom Corporation, USA. Представители ФБР посещали коридоры Генпрокуратуры, общались со следователями, обещали содействие, но никакой информации по Дзекону и Солодовскому так и не предоставили.

Существовала надежда, что прорыв случится после проведения финансовой проверки банков «Ощад» и «Укрэксим» с дальнейшим привлечением к ответственности экс-менеджеров госбанков. Но Юрий Луценко предпочел об этом умолчать, из чего делаем вывод: хвастаться нечем. Одним словом, все громкие заявления минувших недель – голый пиар без всякой следственной перспективы.

Не упустили повод попиариться и ФГИ с Кабинетом министров. Ранее глава Фонда госимущества Игорь Билоус направил правительству проект постановления КМ о создании межведомственной рабочей группы, которая должна была проверить не только выполнение условий договора купли-продажи пакета акций телеком-оператора, но и разработать механизм возвращения активов предприятия в госсобственность. Однако, 5 октября по инициативе первого вице-премьера Степана Кубива создание рабочей группы отложили.

Остается открытым вопрос: как можно решать вопрос собственности, словно вопрос реприватиации уже решен, если сразу три ведомства, расследующие сегодня приватизацию «Укртелекома» не пришли к сколько-нибудь определенному результату?

После бегства Януковича непрозрачной приватизацией «Укртелекома» заинтересовались правоохранительные органы. На волне постреволюционной эйфории новые власти начали арестовывать счета бывших высокопоставленных чиновников и подавать их в международный розыск. Одним из поводов стала непрозрачная приватизация «Укртелекома». Очень скоро попытки вернуть украденное потерпели фиаско. Тому были две причины: непрофессионализм и коррумпированность новых руководителей правоохранительных органов.

Так, 12 января 2015 года в базе розыска Интерпола оказались экс-глава «Укртелекома» Георгий Дзекон и экс-министр финансов Юрий Колобов. А уже в мае они исчезли из списка разыскиваемых. Оба фигурировали в одном уголовном деле о растрате 220 млн. гривен бюджетных средств на создание спецсвязи. Уголовное производство открыто по признакам преступления «Злоупотребление властью или служебным положением» - это ч.2 ст.364 Уголовного кодекса. В марте того же года Колобова даже арестовали в испанской Валенсии, но выдавать украинским властям отказались.

Дзекон нанял адвокатское агентство, входящее в тройку лучших в США. Юристы доказали безосновательность обвинений украинских властей.

Сегодня существует как минимум два не прекращенных уголовных производства, касающихся приватизации «Укртелекома». Формально расследованием нарушений в ходе приватизации «Укртелекома» занимаются или занимались три организации: Генеральная прокуратура, МВД и СБУ. Ключевая роль принадлежит Генеральной прокуратуре. Здесь открыто и в настоящий момент приостановлено уголовное производство № 22014000000000090 от 25.03.2014 по ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 УК Украины.

Отправной точкой стало расследование выделения 220 млн. гривен госбюджета на подготовку и передачу государству так называемой «правительственной спецсвязи», что являлось инвестиционным обязательством приобретателя «Укртелекома». Однако, это условие было выписано не достаточно четко (по мнению следствия, это было сделано сознательно), после чего состоялась череда судебных разбирательств, которые могут длиться еще долгие годы. Любопытно: представитель Фонда госимущества, составившего обтекаемые условия приватизации, в судах встал на сторону не государства, а приватизатора, таким образом, покрывая преступную халатность предыдущих руководителей. Это ставит под большое сомнение успех расследования по делу о 220 миллионах и делает судебную перспективу дела крайне туманной. Сегодня обвинения Солодовскому с Дзеконом, стоявшими у руля приватизации «Укртелекома» просто не за что предъявить.

Также, об участии в расследовании нарушений при приватизации «Укртелекома» косвенно заявлял в свое время глава МВД Арсен Аваков. Однако, никаких свидетельств активного участия МВД в расследовании нет.

А первой про расследование дела о растрате 220 млн. гривен госбюджета на создание спецсвязи в 2014 году заявило СБУ. Сегодня же СБУ проводит следствие в криминальном производстве № 22015000000000257 от 02.09.2015 по части 2 ст. 364 Уголовного Кодекса Украины (злоупотребление служебным положением) по факту приватизации 92,791% госпакета акций ОАО «Укртелеком» по заниженной стоимости. Впрочем, реальных следственных действий спецслужба не ведет. Это подтверждает и формальный ответ на мой информационный запрос в СБУ по сути уголовного расследования. Все покрыто мраком тайны следствия, так сказать. Что здорово помогает скрывать собственную бездеятельность. Кроме того, в Едином реестре судебных решений нет ни одного решения по запросу следствия СБУ, касающегося компании ЕСУ. Зато есть около двух десятков решений суда на запросы следователей прокуратуры на проведение оперативно-розыскных мероприятий, доступ к базам данных операторов мобильной связи и к документам государственных банков, выдавших компании ЕСУ миллиардные кредиты без возврата...

В прессе неоднократно упоминались следственные действия ГПУ, касающиеся «Укртелекома»: аресты счетов Януковича, Азарова, Колобова и даже счета матери последнего в разоренном «Фидобанке». Прокуратура допрашивала Геннадия Резникова, председателя Государственной службы спецсвязи при президенте Януковиче, который, кстати, тесно сотрудничает со следствием, а также заместителя министра Колобова – Анатолия Мярковского.

Но даже уголовное производство Генеральной прокуратуры сегодня приостановлено: чтобы не истекли установленные законом сроки расследования за то время, пока следственные действия не проводятся. Ведь после этого уголовное производство необходимо будет закрыть без осуждения виновных. А расследовать пока нечего: прокурорское следствие не может добиться должной реакции НБУ на действия руководителей государственных «Ощадбанка» и «Укрэксимбанка», позволивших украсть у государства свыше 5 млрд. грн. при приватизации «Укртелекома». Вот об этом и следовало бы заявлять Юрию Луценко, а не провозглашать пустопорожние победные реляции.

Но если реальных следственных результатов нет, проблему пытаются решить «неследственными» методами. Еще 31 марта увидели свет решения Специальной контрольной комиссии Верховной Рады по вопросам приватизации, которая выясняла законность приватизации «Укртелекома». Результатом работы комиссии стали рекомендации, фактически дающие свет незаконной реприватиации компании. В частности, Кабмину рекомендовано обеспечить передачу в госсобственность выделенной телекомсети спецназначения (ТССН) и подготовить иски по возврату 220 млн грн госсредств, потраченных на ее создание.

Но это также является предметом расследования. И все в этой истории очень неоднозначно. Как мы уже говорили, условия приватизации были выписаны столь расплывчато, что предъявить обоснованные претензии новым собственникам крайне сложно.

И еще, комиссия поручила Фонду госимущества совместно со Службой безопасности Украины и Госслужбой спецсвязи и защиты информации принять меры по сохранению активов "Укртелекома" и недопущению их вывода из предприятия. И тут тоже сквозит неприкрытый правовый нигилизм. Ни одно уголовное дело не завершено, обвинения не предъявлены, а спецслужбе поручено вмешиваться в процесс распоряжения частным собственником своим имуществом. Это как?

Но и эти рекомендации – не больше чем болтовня и пиар. В действительности, никто ничего не делает и не расследует. А тем временем идет бойкая распродажа принадлежащей «Укртелекому» недвижимости – того единственного, что осталось в компании.

Наблюдатели предполагают, что по окончании продажи ликвидных активов «Укртелеком» и впрямь может быть возвращен государству – пустой, с миллиардными долгами перед государством.

Но об этом вряд ли кто-то расскажет…